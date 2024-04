Ovaj popularni suplement nipošto ne biste trebali uzimati s mlijekom

Podijeli :

Mlijeko je odlično u kombinaciji sa žitaricama, šakom čokoladnih kolačića, dobro funkcionira i u smoothiejima, ali nije uvijek pametno konzumirati ga istodobno kad i lijekove. Iako nam se čini bezopasno, istraživači su zamijetili da može reagirati s određenim dodacima prehrani i smanjiti njihovu učinkovitost.

Upravo to je slučaj s jednim popularnim dodatkom prehrani koji uzima oko 18 posto ljudi u SAD-u, prema podacima Nacionalnog instituta za zdravlje. Oni koji uzimaju dodatke željeza, trebali bi odustati od mlijeka, prenosi Health Digest.

Željezo se može pronaći u hranu, ali mnogi od nas ne uspijevaju unijeti dovoljno ovog esencijalnog minerala. Ono je važno za zdravlje tkiva, metabolizam mišića i prijenos kisika kroz krvotok, stoga želimo biti sigurni da svaki dan unosimo dovoljno ovog minerala. Ako to nije slučaj, liječnik će vam savjetovati suplementaciju. U tom slučaju, nikako ne biste trebali posegnuti za čašom mlijeka kako bi vam olakšala gutanje lijeka.

Mlijeko može smanjiti apsorpciju željeza

“Ako uzimate dodatak željeza ili jedete hranu bogatu željezom i pijete mlijeko u isto vrijeme, to bi moglo smanjiti apsorpciju”, kaže hematolog dr. Amar Kelkar. Ovaj odnos između konzumacije mlijeka i smanjene apsorpcije željeza ispitan je u studiji iz 2009. objavljenoj u Childhood Obesity and Nutrition.

Istraživači su istaknuli da kravlje mlijeko, koje sadrži niske razine željeza, može ometati sva tri koraka uključena u preradu minerala u tijelu: Konzumaciju, apsorpciju i izlučivanje. Visok sadržaj kazeina u mlijeku — proteina odgovornog za njegovu bijelu boju — možda je djelomično kriv. Također, kriva bi mogla biti smanjena razina vitamina C u kravljem mlijeku kao posljedica pasterizacije. Ovaj bi vitamin inače pospješio apsorpciju. Mlijeko također sadrži velike količine fosfora — minerala koji se također povezuje s ometanjem apsorpcije željeza. Ali fosfor nije jedini mineral koji bi mogao igrati ulogu u sprječavanju apsorpcije željeza iz mlijeka.

Koliko dugo čekati da uzmete željezo nakon što popijete mlijeko

Iako je izvrstan za izgradnju naših zuba i kostiju, čini se da kalcij u kravljem mlijeku također ometa apsorpciju željeza, rekao je dr. Kelkar za AMA.

Bez obzira na to dobivamo li željezo iz hrane koju jedemo ili iz dodataka prehrani, najbolje je da ga ne kombiniramo s mlijekom. No, to ne znači da piće treba potpuno izbaciti iz prehrane. Oni koji uzimaju nadomjestke željeza umjesto toga trebat će razmaknuti vrijeme između pijenja kravljeg mlijeka i uzimanja nadomjestaka. Konkretno, MedlinePlus navodi da će pacijenti htjeti odgoditi uzimanje dodataka željeza dva sata ili više nakon što popiju čašu mlijeka.

