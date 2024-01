Ove namirnice nemojte nikada prati prije kuhanja, može biti opasno za zdravlje

Podijeli :

Iako većina ljudi misli kako sve treba oprati jer je čisto sinonim za zdravo, to nije uvijek istina, osobito kod namirnica gdje postoji mogućnost potenciranja bakterija te slučajeva trovanja hranom.

Iako smo naučeni da je pranje namirnica bitno i nezaobilazno, to nije slučaj baš kod svih sastojaka koje pripremamo u kuhinji. Naime, prehrambeni stručnjaci objasnili su koja su pravila oko pranja hrane, odnosno koje namirnice nipošto ne bi trebalo prati prije kuhanja, a koje je obavezno prati, piše 24sata.

Piletina

Pranjem sirove peradi zbog prskanja vode kapljično se širi bakterija kampilobakter (Campylobacter), ističe Food Standards agencija iz Velike Britanije.

Ustanovili su da dvije petine ljudi pere sirovu piletinu, a tek onda kuha. No, navode da kapljice vode koje se odbijaju odgovorne su za prijenos navedene bakterije na kožu, radne površine, odjeću i kuhinjsku opremu.

Zabranu pranja sirove peradi, navode u FSA, treba shvatiti ozbiljno jer kampilobakter može rezultirati opasnim bolestima, pa čak i smrću. Ono što možete učiniti jest pobrinuti se da je piletina koju pripremate dobro pečena ili kuhana te da nakon tretiranja mesa dobro operete ruke.

Ostalo meso

Zabrana pranja odnosi se i na meso poput govedine, svinjetine i janjetine, jer i kod njega dolazi do širenja bakterija po kuhinji prilikom pranja. Na mesu, bakteriju je jednostavno riješiti – kuhanjem ili pečenjem, glavno da je temperatura visoka.

Dobro bi bilo prije kuhanja višak mesnog soka s površine obrisati papirnatim ručnicima, a nakon rukovanja s mesom, obavezno operite ruke toplom vodom i sapunom.

Tjestenina

Voda s tjestenine uklanja škrob koji pomaže bolje apsorbirati umak koji ćete poslužiti s njom, navode često brojni iskusni kuhari. Također, ne perite je ni nakon kuhanja. Jedine su iznimke tjestenina koju ste skuhali za salatu ili wok koji ćete dorađivati u tavi.

Gljive

Ovu namirnicu, zbog svoje spužvaste strukture s iznimnom moći upijanja, nikad ne treba prati ili namakati u vodi. Ako su prljave, pažljivo prljavštinu odstranite nožićem ili papirom. Guliti ih treba samo ako su promijenile boju.

Jaja

Stručnjaci navode posebnu supstancu koja se u industrijskoj proizvodnji i prodaji stavlja na jaja, a njena namjena je zaštita jaja od bakterija. Voda uništava tu zaštitu, pa se jaja ne bi trebalo prati već normalno kuhati i potom oguliti.

Voće i povrće čiju koru gulimo

Ovo se pravilo odnosi na ono što gulimo, poput krumpira ili luka. No, ako je riječ o voću poput lubenice ili limuna, tada ih ipak operite prije konzumiranja jer bakterije s kore lako preko noža dolaze u unutrašnjost.

Limenke

Bakterije ne mogu ući u konzerviranu hranu, zbog toga one tako dugo mogu stajati. No operite ruke prije otvaranja poklopca.

Malo ljudi zna i pridržava se pravila pranja orašastih plodova, premda ga stručnjaci za zaštitu zdravlja ističu. Naime, čak i ako su oguljeni (pistacije, kikiriki i sl.), nikad ne znate kako su skladišteni i transportirani. Također, znaju se špricati s kiselinom koja štiti od parazita, no može naštetiti ljudskom zdravlju.

Sušeno voće

Smatraju ga izuzetno prljavim te se to posebno odnosi na voće u rinfuzi. Možete ga ostaviti i da se namače te ga posušite i bit će jednako ukusno, a i zdravije.

Riža

Nedavno je istraživanje pokazalo kako česta metoda kuhanja riže – a to je u zdjeli kipuće vode dok ona ne ispari, izlaže one koji ju jedu tragovima otrovnog arsena. Naime, on kontaminira rižu tijekom uzgoja, a rezultat je industrijskih toksina i pesticida.

Arsen, pa čak i u tragovima, povezuje se s povećanim rizikom od srčanih bolesti, dijabetesa i raka, kao i problema u razvoju te je najopasniji za djecu, upozorava Andy Meharg, profesor bioloških znanosti na Sveučilištu Belfast.

Rižu bi trebalo staviti da se namače preko noći, a ujutro isprati pod vodom te potom kuhati – time se udio toksina u njoj smanjuje za čak 80 posto.

