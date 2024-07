Dok neki očajno žele smanjiti broj turista, ovih 6 zemalja vapi za njima: Jedna nam je u blizini

Podijeli :

Niz popularnih turističkih destinacija suočeno je s prosvjedima lokalnog stanovništva kojima je dosta prekomjernog turizma. No, ima i turističkih odredišta koja vape za većim brojem turista.

Barcelona, Amsterdam i Venecija samo su neke od lokacija u kojima se događa val anti-turističkog sentimenta, prenosi Independent.

S druge, pak, strane, ima zemalja koje se trude privući sve veći broj turista.

Albanija

“Naš slogan je “Albanija – sve što trebate je ovdje”, rekla je albanska ministrica turizma Mirela Kumbaro.

Kumbaro ističe da je strateški cilj učiniti Albaniju, “šampionom turizma u regiji do 2030. godine”.

Albanija je udvostručila kapacitet zračne luke u Tirani i gradi drugu zračnu luku na jugu zemlje koja će biti namijenjena turistima.

Kumbaro ističe kako je Albanija zemlja prijateljstva i gostoprimstva što ju, prema njoj, izdvaja od drugih turističkih destinacija

Independent ističe i kako je Albanija cjenovno pristupačnija od drugih zemalja u regiji te kako se isplati posjetiti Tiranu te priobalni grad Drač.

Kuba

Kuba se sredinom 1990-ih krenula otvarati turistima.

Glavna atrakcija Kube je njen glavni grad, Havana, koju karakterizira glazba, privlačna arhitektura kao i gostoprimstvo njenih građana.

Na Kubi vrijedi posjetiti i grad Matanzasa koji je poznat kao kubanska Atena.

U blizini tog grada nalazi se i najpoznatije kubansko ljetovalište Varadero koji se nalazi na istoimenom poluotoku.

Florida, SAD

Florida je poznata i kao Sunčana država. Premda je najveći broj turista koji ju posjećuje domaće američko stanovništvo, ulažu se značajni napori kako bi se privukli europski turisti.

Kao glavne turističke atrakcije ističu se gradovi Tampa i St. Petersburg, kao i dio zemlje poznat i kao Floridska prevlaka.

Maroko

Ova kraljevina u Sjevernoj Africi želi udvostručiti godišnji broj stranih turista do 2030. godine kada će s Portugalom i Španjolskom biti domaćin Svjetskog prvenstva u nogometu.

Grad Marrakech je glavna turistička atrakcija. Ogromni otvoreni trg, Djemaa el Fna, središte je grada koji je napučen improviziranim barovima koji poslužuju hranu kuhanu na užarenom ugljenu.

Najpopularniji dio Marrakecha je stari grad Medina, sa svojim labirintom uličica i bogatom povijesnom jezgrom.

Osim Marrakecha, ističu se i gradovi Casablanca, Rabat i Fes.

Sjeverna Irska

“Dugo vremena, Sjeverna Irska se nije smatrala atraktivnom turističkom destinacijom zbog naše problematične prošlosti”, rekli su iz Ministarstvo gospodarstva Sjeverne Irske.

Iz Ministarstva poručuju kako to žele promijeniti te je cilj do 2029. godine povećati gospodarsku vrijednost turizma za 50 do 75 posto.

Najprivlačnije odredište u sjevernoj Irskoj je Londonderry. Riječ je o gradu koji je opasan zidinama te je okružen spektakularnom prirodom. Osim Londonderryja vrijedi posjetiti i glavni grad države, Belfast.

Saudijska Arabija

Strateški cilj ove države je privući 150 milijuna turista do 2030. godine.

Najistaknutije turističke atrakcije su obalni grad Jeddah i pustinjska oaza al-Ula.

Ono što je bitno naglasiti jest da putovanje u ovu zemlju zahtijeva dodatan oprez što zbog geopolitičke situacije u regiji, što zbog povijesti kršenja ljudskih prava pogotovo kada su u pitanju žene i istospolni parovi.

