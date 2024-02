Ovo je 10 znakova da vam fali vitamina C

Podijeli :

Pexels / Ilustracija

Pokazatelji nedostatka vitamina C mogu uključivati umor, lako stvaranje modrica i grubu kožu. Veća je vjerojatnost da vam nedostaje vitamina C ako patite od nekih medicinskih stanja, poput anoreksije. Vitamin C je esencijalni nutrijent koji se mora konzumirati redovito kako bi se spriječio nedostatak.

Dok je nedostatak vitamina C relativno rijedak u razvijenim zemljama zbog dostupnosti svježih proizvoda i dodavanja vitamina C određenoj hrani i dodacima, još uvijek pogađa otprilike 7 posto odraslih u SAD-u, piše Healthline.

Najčešći čimbenici rizika za nedostatak vitamina C su loša prehrana, alkoholizam, anoreksija, teške mentalne bolesti, pušenje i dijaliza. Dok simptomima ozbiljnog nedostatka vitamina C mogu trebati mjeseci da se razviju, postoje neki suptilni znakovi na koje treba pripaziti.

1. Gruba, hrapava koža

Vitamin C igra ključnu ulogu u proizvodnji kolagena, proteina kojeg ima u izobilju u vezivnim tkivima poput kože, kose, zglobova, kostiju i krvnih žila. Kada su razine vitamina C niske, može se razviti stanje kože poznato kao keratoza pilaris. U tom se stanju na stražnjoj strani nadlaktica, bedra ili stražnjice stvara kvrgava “kokošja koža” zbog nakupljanja proteina keratina unutar pora.

Keratoza pilaris uzrokovana nedostatkom vitamina C obično se pojavljuje nakon tri do pet mjeseci neadekvatnog unosa i rješava se suplementacijom. Međutim, postoje mnogi drugi potencijalni uzroci keratosis pilaris, tako da samo ovo stanje nije dovoljno za dijagnosticiranje nedostatka vitamina C.

2. Kovrčave dlake na tijelu

Nedostatak vitamina C može uzrokovati da kosa raste u uvijenim oblicima zbog nedostataka koji se razvijaju u proteinskoj strukturi kose dok raste.

Zašto nam je potreban magnezij?

Dlake svijene u obliku vadičepa jedan su od znakova nedostatka vitamina C, ali možda nisu očit jer je veća vjerojatnost da će se te oštećene dlake slomiti ili ispasti.

Abnormalnosti koje se vide na dlakana često se povuku u roku od mjesec dana nakon liječenja odgovarajućim količinama vitamina C.

3. Jarko crvene folikule

Folikule dlaka na površini kože sadrže mnogo sićušnih krvnih žila koje to područje opskrbljuju krvlju i hranjivim tvarima. Kada tijelu nedostaje vitamina C, te male krvne žile postaju krhke i lako pucaju, uzrokujući pojavu malih svijetlocrvenih točkica oko folikula dlake.

To je poznato kao perifolikularno krvarenje i dobro je dokumentiran znak ozbiljnog nedostatka vitamina C. Uzimanje dodataka vitamina C obično rješava ovaj simptom u roku od dva tjedna.

4. Nokti u obliku žlice s crvenim mrljama ili linijama

Nokte u obliku žlice karakterizira njihov konkavni oblik te su često tanki i lomljivi. Češće ih se povezuju s anemijom uzrokovanom nedostatkom željeza, ali se povezuju i s nedostatkom vitamina C.

Crvene mrlje ili okomite linije u ležištu nokta također se mogu pojaviti zbog nedostatka vitamina C, zbog oslabljenih krvnih žila koje lako pucaju.

Iako vizualni izgled noktiju na rukama i nogama može pomoći u određivanju vjerojatnosti nedostatka vitamina C, imajte na umu da se to ne smatra dijagnostičkim postupkom.

5. Suha, oštećena koža

Zdrava koža sadrži velike količine vitamina C, osobito u epidermi ili vanjskom sloju kože.

Vitamin C održava kožu zdravom štiteći je od oksidativnih oštećenja uzrokovanih suncem i izlaganjem zagađivačima poput cigaretnog dima ili ozona. Također pospješuje proizvodnju kolagena, zbog čega koža izgleda bujno i mladoliko. Visoki unos vitamina C povezan je s boljom kvalitetom kože, dok je niži unos povezan s 10 posto većim rizikom od razvoja suhe, naborane kože.

Dok se suha, oštećena koža može povezati s nedostatkom vitamina C, ona također može biti uzrokovana mnogim drugim čimbenicima, tako da sam ovaj simptom nije dovoljan za dijagnosticiranje nedostatka vitamina C.

6. Lako stvaranje modrica

Modrice nastaju kada krvne žile ispod kože puknu, uzrokujući curenje krvi u okolna područja.

Lako stvaranje modrica čest je znak nedostatka vitamina C jer slaba proizvodnja kolagena uzrokuje slabe krvne žile.

Modrice povezane s nedostatkom vitamina C mogu pokriti velika područja tijela ili se pojaviti kao male, ljubičaste točkice ispod kože.

Deset namirnica bogatih kalcijem za zdravlje kostiju

Lako stvaranje modrica često je jedan od prvih očitih simptoma nedostatka ovog važnog vitamina.

7. Rane koje sporo zacjeljuju

Budući da nedostatak vitamina C usporava stopu stvaranja kolagena, uzrokuje sporije zacjeljivanje rana.

Istraživanja su pokazala da ljudi s kroničnim čirevima na nogama koji ne zacjeljuju imaju značajno veću vjerojatnost da će imati manjak vitamina C nego oni koji nemaju kronične čireve na nogama. U teškim slučajevima nedostatka vitamina C, stare se rane mogu čak ponovno otvoriti, povećavajući rizik od infekcije.

Sporo zacjeljivanje rana jedan je od znakova nedostatka vitamina C i obično se ne vidi sve dok netko nije u deficitu s unosom ovog vitamina i više mjeseci.

8. Bolni, natečeni zglobovi

Budući da zglobovi sadrže puno vezivnog tkiva bogatog kolagenom, na njih može utjecati i nedostatak vitamina C.

Mnogo je prijavljenih slučajeva boli u zglobovima povezanih s nedostatkom vitamina C, često dovoljno jakih da uzrokuju šepanje ili poteškoće pri hodanju. Kod ljudi koji pate od manjka vitamina C, može doći i do krvarenja unutar zglobova, što uzrokuje oticanje i dodatnu bol.

Ipak, oba ova simptoma mogu se liječiti dodacima vitamina C i obično nestaju u roku od tjedan dana.

9. Krvarenje desni i gubitak zubi

Crveni, natečeni desni koje krvare još su jedan uobičajeni znak nedostatka vitamina C.

Bez odgovarajuće količine vitamina C, tkivo desni postaje oslabljeno i upaljeno, a krvne žile lakše krvare.

U uznapredovalim stadijima nedostatka vitamina C, desni mogu čak izgledati ljubičasti i truli.

Na kraju, zubi mogu ispasti zbog nezdravih desni i slabog dentina, kalcificiranog unutarnjeg sloja zuba.

10. Loš imunitet

Studije pokazuju da se vitamin C nakuplja unutar različitih vrsta imunoloških stanica kako bi im pomogao u borbi protiv infekcija i uništavanju patogena koji uzrokuju bolesti.

Nedostatak vitamina C povezan je sa slabim imunitetom i većim rizikom od infekcije, uključujući ozbiljne bolesti poput upale pluća.

Zapravo, mnogi ljudi sa skorbutom, bolešću uzrokovanom nedostatkom vitamina C, na kraju umiru od infekcije zbog lošeg funkcioniranja imunološkog sustava.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.