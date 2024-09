Tvorac Mućki zabranio je ponovno emitiranje jedne epizode popularne serije

Podijeli :

John Sullivan odlučio je zabraniti ponovno emitiranje jedne od epizoda serije nakon što je shvatio da nije zadovoljan kako se odigrala.

Prvi put emitirana 25. prosinca 1986., epizoda pod nazivom “Royal Flush” prikazuje Rodneyja i Del Boya kako putuju u Berkshire dom Lady Victorije, kraljičine rođakinje. Međutim, Del Boy nije bio dovoljno otmjen da bi se uklopio u društvo koje je uživalo u operi.

Navodno je u jednom trenutku zaprijetio muškarcu iz publike koji se smijao da će sići i udariti ga. Nakon toga je popio previše i počeo se šaliti na račun Rodneyja. Sullivanu se takvo ponašanje nije svidjelo.

U dokumentarcu Secrets and Scandals of Only Fools and Horses, član tima Chris Wadsworth prisjetio se da je Sullivan opisao epizodu kao “mračnu zbog nasilnog ponašanja jednog od glavnih protagonista”.

“Ovo nije dobra epizoda”, rekao je.

Nije mu se sviđalo što je Del Boy bio tako okrutan prema Rodneyju. Epizoda je inicijalno prikazana, ali mislim da nismo baš uspjeli u onome što smo zacrtali”, otkrio je Wadsworth.

Sullivan je pristao da se epizoda prikaže na DVD-u, objavljenom 2005., ali u uređenoj verziji, s dodatkom smijeha publike, kako bi se ublažila nelagoda. Tvorac Mućki preminuo je 2011. godine.

Između 1981. i 1991. emitirano je sedam sezona serije. Uz božićne specijale Mućke su se emitirale do 2003. godine, a snimljene su ukupno 64 epizode.

