Mogu pokvariti okus: Česte greške pri pravljenju punjenih paprika

Podijeli :

Unsplash/Ilustracija

Ako niste zadovoljni okusom punjenih paprika koje ste pripremili, vjerojatno radite neku od sljedećih grešaka.

Jedna od najčešćih grešaka je kupovina pogrešne vrste paprike. Imajte na umu da su za nadjev najbolje paprike poput babura.

Recept za malo drugačije punjene paprike – sa slanutkom i sirom

Sljedeća greška koju mnogi rade je punjenje paprika do vrha. Ako to učinite, smjesa će iscuriti iz paprike tijekom kuhanja, a one će popucati. Iz tog razloga, to nikada ne biste trebali raditi.

Također, pazite da ne dodate previše zaprške jer će to pokvariti okus. Kuhari navode da umjesto zaprške možete koristiti i brašno pomiješano s vodom.

Greška je i kupovina riže loše kvalitete ili prekuhavanje. Kupite rižu kratkog zrna. Iako malo tko ovo prakticira, kuhari napominju da nikada ne treba kuhati rižu prije nego što je stavite u nadjev, prenosi Klix.ba.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.