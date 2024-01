Ovo su najiščekivaniji rock albumi 2024. godine

Podijeli :

Glazbeni kalendar za 2024. izgleda obećavajuće!

U 2024. godini možemo očekivati niz novih rock izdanja; od uzbudljivih povratničkih albuma do nestrpljivo iščekivanih sljedećih koraka onih koji su nas tek krenuli oduševljavati.

Ovdje su neki od njih:

Green Day – Saviors

Nije tajna da je posljednji album grupe Green Day, Father of All Motherfuckers, dočekan s rezervama među obožavateljima.

Ipak, s nadolazećim albumom, čini se da žele ispraviti taj pogrešan korak. Vraćaju se političkom tonu, ali i starom producentu Robu Cavallou, koji je radio na albumima Dookie i American Idiot, piše Consequence of Sound.

The Smile – Wall of Eyes

Manje od dvije godine nakon izlaska prvijenca, The Smile, izdanak benda Radiohead, sprema se predstaviti svoj drugi album.

Uz najavu epske pjesme Bending Hectic i prekrasno kompleksne naslovne pjesme, Wall of Eyes, Yorke i Greenwood spremaju još jednu dozu čistog glazbenog užitka koji će domaća publika moći doživjeti na koncertu u pulskoj Areni 15. lipnja.

IDLES – Tangk

Idles su 2021. objavili svoj magnum opus Crawler, no, umjesto očekivane trogodišnje pauze, odradili su svjetsku turneju, nastupili na Coachelli, a negdje usput snimili su i Tangk, album ljubavnih pjesama, prvi takav u povijesti ovog punk sastava.

MGMT – Loss of Life

Nakon šest godina, MGMT se vraća s novim albumom, Loss of Life, koji donosi popis značajnih suradnika, među kojima su Patrick Wimberly (Beyoncé, Lil Yachty), Dave Fridmann (The Flaming Lips, Spoon), Daniel “Oneohtrix Point Never” Lopatin i Brian “Danger Mouse” Burton. Čak se i Christine and the Queens pridružila akciji.

Kakva zabava!

The Jesus and Mary Chain – Glasgow Eyes

S gotovo 40 godina iza sebe od prvog izdanja, The Jesus and Mary Chain donose svoj osmi studijski album, Glasgow Eyes.

“Naš pristup stvaranju je iznenađujuće isti kao 1984., jednostavno uđemo u studio i vidimo što će se dogoditi,” izjavili su Jim i William Reid. “Postoji neka vrsta telepatije – mi smo ti čudni, ne baš blizanci, koji završavaju jedan drugome rečenice. To obećava”, rekli su.

Nova izdanja najavili su i: Grandaddy, J Mascis, The Libertines, Real Estate, Sheryl Crow, Sleater-Kinney, Ty Segall i Vampire Weekend.

