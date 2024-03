Pet najboljih napitaka za imunitet

Podijeli :

U ovo doba godine mnogi razmišljaju o imunitetu i kako da prebrode sezonu bez još jedne prehlade ili gripe. Prva stvar na koju mnogi pomisle kad se govori o jačanju imuniteta svakako je zdrava prehrana i pića koja jačaju naš imunološki sustav.

Zdrav način života koji osigurava puno kvalitetnog sna neophodan je za jak imunitet. Pravilna prehrana i pijenje blagotvornih pića također mogu pomoći u jačanju imunološkog sustava vašeg tijela, piše Eat This.

Što je najbolje piti?

Voda

Budući da se naša tijela sastoje od oko 60-70 posto vode, a svaka tjelesna funkcija zahtijeva vodu, ispijanje odgovarajućih količina ovog pića dobar je način za početak jačanja imunološkog sustava. Kada je tijelo dehidrirano, može se razbuktati razvoj virusa i bakterija. Zato je toliko važno da svaki dan pijete optimalnu količinu vode.

Kako voda pomaže u podržavanju imunološkog sustava? Potiče apsorpciju hranjivih tvari i održavanje sluznice u nosu, ustima i grlu koje su često prva linija obrane protiv patogena i prirodna prepreka infekcijama. Voda je također bitna komponenta limfne tekućine, koja dostavlja bijele krvne stanice koje pomažu u borbi protiv infekcija.

Zeleni čaj

Zeleni čaj je još jedan odličan napitak u kojemu možete uživati kako biste ojačali prirodnu obranu svog tijela. Zeleni čaj je bogat korisnim polifenolima flavonoidima koji pružaju nebrojene zdravstvene prednosti, od smanjenja rizika od srčanih bolesti i određenih vrsta raka do upravljanja sistemskim upalama.

Prema studiji objavljenoj u časopisu Molecules, zeleni čaj jača imunitet svojim antioksidansima koji pomažu u zaštiti stanica od oksidacije i reaktivnih vrsta kisika. Smatra se da zeleni čaj štiti od bolesti i infekcija svojim antioksidativnim kapacitetom. Također je bez kalorija i ima dugu povijest uživanja u njemu zbog brojnih dobrobiti koje promiču zdravlje.

Kefir

Kefir je fermentirani napitak nalik jogurtu napravljen od različitih vrsta mlijeka – kravljeg, ovčjeg i kozjeg. Poput jogurta, kefir je bogat različitim korisnim probioticima koji pomažu u održavanju ravnoteže mikrobiote gastrointestinalnog trakta. Glavna korisna bakterija kefira je Lactobacillus kefiri, dok su glavni probiotici tradicionalnog jogurta Lactobacillus bulgaricus i Streptococcus thermophilus.

Članak objavljen u časopisu Nutrients objavio je da kefir ima antioksidanse, antimikrobne, protuupalne, zacjeljujuće rane i mnoge druge zdravstvene prednosti.

Čaj od limuna i đumbira

Bilo da pripremate sami čaj od limuna i đumbira ili ga kupujete u supermarketu, ovaj je biljni čaj odličan izbor za održavanje imuniteta. Čaj se priprema miješanjem svježe naribanog đumbira i soka od limuna u vrućoj vodi.

Čaj s limunom i đumbirom bogat je vitaminom C, antioksidansom za koji je poznato da pomaže u zaštiti stanica od oksidativnog oštećenja. Vitamin C također ima protuupalna svojstva i pomaže u smanjenju negativnih imunoloških odgovora.

Đumbir također posjeduje više od 100 bioaktivnih spojeva koji pomažu u borbi protiv mučnine, smanjuju rizik od određenih vrsta raka, smanjuju upalu i još mnogo toga.

100-postotni sok od naranče ili grejpa

Sok od naranče često se spominje kao piće koje biste trebali izabrati ako se pokušavate boriti protiv virusa prehlade ili gripe, a značajni su i zdravstveni dokazi koji govore u prilog pijenju soka od citrusa za vaš imunološki sustav.

Prema studiji objavljenoj u časopisu Frontiers in Immunology, vitamin C i folat u sokovima od citrusa održavaju integritet imunoloških barijera i štite mnoge vrste imunoloških stanica. Štoviše, bioaktivni spojevi u citrusima imaju protuupalni učinak za jačanje imuniteta.

I sok od naranče i sok od grejpa bogati su hranjivim tvarima i pružaju više od 100 posto dnevnih potreba za vitaminom C. Ovi stopostotni voćni sokovi također sadrže i vitamin A i folat. Kada kupujete sok od naranče, možete pronaći i opcije obogaćene vitaminom D, hranjivim sastojkom za koji se odavno zna da je neophodan za zdrav imunitet.

Sok od rajčice

Poput agruma, rajčice su bogate vitaminom C, kao i likopenom, korisnim antioksidansom karotenoidom koji ima mnoga svojstva koja blagotvorno djeluju na zdravlje i poznato je da pomaže u suzbijanju sistemske upale.

Juha od rajčice često se preporučuje kada imate prehladu ili gripu zbog vitamina C, ali osvježavajući sok od rajčice osigurat će slične količine vitamina C. Ono što je sjajno kod soka od rajčice jest da ima malokalorija, bez dodanog je šećera i osigurava gotovo 100 posto vitamina C koji vam je potreban u jednom danu. Kako biste održali razinu natrija pod kontrolom, potražite sok od rajčice s nižim udjelom natrija.

