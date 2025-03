Pickleball: Sve što trebate znati o ovom popularnom sportu

Podijeli :

Unai Huizi / imageBROKER / Profimedia

Pickleball je sport kojem se popularnost ubrzano širi diljem svijeta, a riječ je o jedinstvenom sportu koji je spoj tenisa, badmintona i stolnog tenis. Prednost mu je i ta što ga mogu igrati igrači svih dobi.

Međutim, i za ovaj sport postoji posebna pickleball oprema i pickleball pravila koja trebate znati.

Što je pickleball?

Pickleball je dinamična igra koja kombinira elemente nekoliko poznatih sportova. Glavne značajke pickleballa uključuju to da se igra na manjem terenu, da ima posebnu opremu, a pravila pickleballa su jednostavna.

Pickleball je nastao sredinom 1960-ih u Sjedinjenim Američkim Državama kao zabavna aktivnost za obitelji i prijatelje. Počeci pickleballa vezani su uz improvizirane igre na malim terenima, a pravila su se postepeno standardizirala. Međutim, tijekom posljednjih nekoliko desetljeća, sport je stekao popularnost među rekreativcima i profesionalcima, a organizacije poput USA Pickleball Association doprinijele su njegovom međunarodnom priznanju. Danas pickleball privlači igrače diljem svijeta, a specijalizirani tereni i turniri postaju sve češći, osobito u Europi, Kanadi i Aziji.

Ovo su neke od značajki pickleballa:

Manji teren : Igra se na terenu sličnom onom za badminton, što čini igru prilagođenom različitim prostorima

: Igra se na terenu sličnom onom za badminton, što čini igru prilagođenom različitim prostorima Posebna oprema : Igrači koriste palice izrađene od drva ili modernih kompozitnih materijala i lopticu s rupama od plastike

: Igrači koriste palice izrađene od drva ili modernih kompozitnih materijala i lopticu s rupama od plastike Jednostavna pravila: Pravila su prilagođena kako bi igra bila pristupačna svima, bez obzira na dob ili prethodno iskustvo u sportu

Pravila pickleball igre

Pickleball je igra koja se igra u parovima ili pojedinačno, a njena pravila osiguravaju ravnotežu između natjecateljskog duha i zabave. S obzirom na to da se radi o sportu koji je kombinaciji tenisa i badmintona, među glavnim točkama je servis. On se izvodi s jednog dijela terena, a loptica mora prije nego što se udari, odskakati na vlastitoj strani terena.

Jedinstveni element pickleballa je zona oko mreže ili zona bez voleja poznata kao “kitchen” na engleskom jeziku. U ovoj zoni se ne smiju izvoditi voleji (udaranje loptice iz zraka), što potiče strateško pozicioniranje i taktiku. Ta zona je 2,13 metara s obje strane mreže.

Osim toga, postoji i pojam „mrtva loptica“. To je situacija kada, ako loptica udari igrača, mrežu, stup ili neki drugi objekt prije nego padne u teren, to je mrtva loptica, odnosno, razmjena udaraca se ponavlja.

Kada loptica padne izvan terena to je udarac izvan granica i tada suparnički tim dobiva bod. Kod pravila pickleballa je važno znati da se bodovi osvajaju kada protivnički tim napravi pogrešku, a bodovni sustav je osmišljen tako da igra ostane brza i dinamična. Također, tijekom meča, igrači redovito mijenjaju strane terena, čime se osigurava pravednost i ravnoteža u igri.

Među greškama u igri pickleball se može pojaviti ovo:

Kada se loptica servira izvan granica igrališta

Kada loptica ne pređe preko mreže

Kada loptica padne u kitchen zonu tijekom servisa

Vrste udaraca u pickleballu

Udarci u pickleballu mogu biti: servis, ground udarac, volej, dink, lob, drive, blok, backhand, udarac iznad glave i drop trećeg udarca.

Drive udarac

Drive je snažan ground ili volej udarac kojim se loptica udara maksimalnom snagom. Idealan je za igrače s jakim gornjim dijelom tijela, dok slabiji igrači mogu imati poteškoća u izvođenju. Drive se ne koristi stalno, već kao taktički potez – primjerice, kad se otvori prostor na terenu ili kad protivnik trči prema lopti.

Blok udarac

Blok služi za neutralizaciju jakih udaraca protivnika, posebno drive udaraca. Ključno je ne dodavati snagu – dovoljno je postaviti reket u backhand položaj i pustiti da se lopta odbije. Ispravno izveden blok smanjuje brzinu igre i šalje loptu u kitchen zonu, otežavajući protivniku povratni udarac.

Duboki povrat servisa

Važan udarac koji se koristi za vraćanje servisa u stražnji dio terena. Ključ uspjeha je preciznost i osjećaj za dubinu, što se najbolje razvija vježbom s partnerom koji može procijeniti udaljenost vaših udaraca.

Backhand udarac

Nepredvidiv potez koji često iznenadi protivnika. Izvodi se blizu mreže, tako da loptica vraća snažan udarac prema suparniku. Dovoljno je postaviti reket u backhand položaj i zamahnuti kao da udarate šakom.

Udarac iznad glave

Napadački udarac kojim se lopta šalje iznad protivnika, čineći je gotovo nemogućom za vraćanje. Izvodi se kada protivnik pošalje visoku loptu – tada je prilika da je snažno spakirate prema dolje. Ključ je u preciznosti.

Drop trećeg udarca

Jedan od najvažnijih udaraca u pickleballu, posebno u naprednoj igri. Izvodi se kada su protivnici već blizu mreže, a vi još uvijek u stražnjem dijelu terena. Cilj je odigrati mekani udarac koji lagano pada u kitchen zonu, prisiljavajući protivnika na slabiji povratni udarac. Ako je izveden previsoko ili previše duboko, protivnik može lako napasti i preuzeti kontrolu nad poenom.

Bodovanje pickleball igre

Pickleball se može igrati u parovima ili double te igrati u pojedinačnoj konkurenciji ili single. Kod igre u parovima se rezultat zapisuje s tri broja (npr. 0-0-2).

Prvi broj – bodovi servirajuće momčadi.

– bodovi servirajuće momčadi. Drugi broj – bodovi momčadi koja prima servis.

– bodovi momčadi koja prima servis. Treći broj – broj servera (1 ili 2).

Ako se pickleball igra u pojedinačnoj konkurenciji rezultat se zapisuje s dva broja (npr. 0-0).

Prvi broj – bodovi servera.

– bodovi servera. Drugi broj – bodovi primatelja servisa.

U ovom slučaju nema trećeg broja jer svaki igrač servira sam za sebe. Tako primjerice rezultat 10-8 znači da server ima 10 bodova, a primatelj 8 bodova.

Pravila postizanja bodova

Bodovi se osvajaju samo prilikom servisa, a kako smo ranije pisali, jedini izuzetak su tehnički prekršaji protivničke strane, gdje momčad može dobiti bod čak i ako nije na servisu.

Ovo pravilo vrijedi za obje varijante igre – i parove i pojedinačne mečeve.

Pobjednik u pickleballu je ona momčad ili igrač koji prvi dosegne određeni broj bodova uz minimalnu razliku od 2 boda. Većina se mečeva igra do 11 bodova, makar na turnirima to može biti i do 21 bod. No uvijek vrijedi pravilo pobjede s minimalno dva boda razlike.

Oprema i teren za pickleball

Pickleball se igra na standardnim terenima dimenzija 6.1.x6.1 odnosno 13.4 metara ako se igra u parovima. Visina mreže je 91,4 centimetra i nalazi se na sredini terena.

Ovo je potrebna oprema za pickleball:

Reket ili pickbol palica : Izrađen od laganih materijala poput drva ili kompozita, što omogućava brze reakcije i preciznost udarca. Mogu biti lakši ili teži, ovisno o tome kakvu igru igrate.

: Izrađen od laganih materijala poput drva ili kompozita, što omogućava brze reakcije i preciznost udarca. Mogu biti lakši ili teži, ovisno o tome kakvu igru igrate. Loptice : Loptice su izrađene od plastike s brojnim rupama, do 40, što im daje karakterističan let i kontrolu tijekom igre. Razlikuju se lopte za unutarnju i vanjsku igru i o kvaliteti lopte će ovisiti odskok i karakteristike letenja.

: Loptice su izrađene od plastike s brojnim rupama, do 40, što im daje karakterističan let i kontrolu tijekom igre. Razlikuju se lopte za unutarnju i vanjsku igru i o kvaliteti lopte će ovisiti odskok i karakteristike letenja. Teren : Dimenzije terena su manje u odnosu na tradicionalni tenis, a često se koriste tereni slični onima za badminton

: Dimenzije terena su manje u odnosu na tradicionalni tenis, a često se koriste tereni slični onima za badminton Obuća: Za igranje pickleballa se preporučuju tenisice za igralište s dobrom trakcijom i potporom, a koje mogu podnijeti puno bočnih pokreta, brze promjene smjera i nagla zaustavljanja.

Zašto se odlučiti za igranje pickleballa

Pickleball nudi brojne zdravstvene i društvene prednosti, što ga čini idealnim sportom za sve generacije. Prva na listi je tjelesna aktivnost jer ova igra potiče kardiovaskularnu aktivnost, poboljšava koordinaciju i agilnost. Osim toga, igra je prilagođena svim uzrastima jer ima jednostavna pravila, teren je manji, a oprema lagana. Za igranje pickleballa nije potrebna savršena kondicija, no svakako će pomoći.

Ovaj sport kao i drugi potiče društvenu interakciju te mentalnu stimulaciju jer traži brzo razmišljanje i reagiranje. Uz to, niska je razina rizika od ozljeda jer se radi o manje rizičnom sportu zbog manje intenzivnog kontakta i manjih pokreta.

Ako ste zainteresirani za pickleball, evo nekoliko savjeta kako započeti:

Isprobajte osnovne udarce : Fokusirajte se na servise, voleje i igre iz baze terena.

: Fokusirajte se na servise, voleje i igre iz baze terena. Nabavite pravu opremu : Investirajte u kvalitetnu palicu i loptice kako biste imali bolji doživljaj igre.

: Investirajte u kvalitetnu palicu i loptice kako biste imali bolji doživljaj igre. Pridružite se lokalnom klubu : Upoznavanje s iskusnijim igračima i sudjelovanje u zajedničkim treninzima može ubrzati učenje.

: Upoznavanje s iskusnijim igračima i sudjelovanje u zajedničkim treninzima može ubrzati učenje. Proučite pravila : Upoznavanje s osnovnim pravilima igre, osobito pravilima zone “kuhinje”, pomoći će vam da brže savladate igru.

: Upoznavanje s osnovnim pravilima igre, osobito pravilima zone “kuhinje”, pomoći će vam da brže savladate igru. Vježbajte redovito: Kao i kod svakog sporta, konzistentna praksa ključ je brzog napretka i uživanja u igri.

Pickleball je sport koji nudi kombinaciju zabave, tjelesne aktivnosti i društvene interakcije. Njegova jednostavnost, uz dinamičnu i stratešku igru, razlog je njegove sve veće popularnosti u Hrvatskoj i diljem svijeta.

