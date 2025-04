Podcast Meghan Markle je već u problemima, a tek je počeo

Podijeli :

Izvor blizak produkciji podcasta Meghan Markle otkrio je kako je bivša glumica htjela slavne gošće, no one se ne odazivaju.

Tek tri epizode novog podcasta Meghan Markle “Confession of a Female Founder” su emitirane, a već se govori o krizi. Kako tvrdi izvor blizak produkciji za Daily Mail, 43-godišnja bivša glumica ima problema s dovođenjem poznatih gošći.

Na popisu želja za gošće koje je Markle htjela dovesti u svoj novi podcast, u kojem razgovara s poduzetnicama i prijateljicama o osnivanju vlastite tvrtke, našle su se i pjevačice Taylor Swift i Beyoncé, no produkcija je očajna jer se nitko ne odaziva, prenosi Dnevnik.hr.

“Nitko ne odgovara na telefon. Show ne dopire do publike. Nema Taylor Swift. Nema Beyoncé. Čak ni Hailey Bieber, a kada promoviraš osnaživanje žena, to je problem. To puno govori o njezinoj sposobnosti privlačenja pažnje. Nije zadovoljna što ne može privući pozornost”, tvrdi izvor.

Markle je pokrenula “Confession of a Female Founder” u suradnji s platformom Lemonada Media, nakon što joj je Spotify iznenada otkazao prvi podcast Archewell. U prvoj epizodi gošća joj je bila Whitney Wolfe Herd, osnivačica platforme za spojeve Bumble, u drugoj joj se pridružila Reshma Saujani, osnivačica neprofitne organizacije Girls Who Code, dok je u trećoj epizodi gostovala prijateljica i frizerka, specijalistica za bojanje kose Kadi Lee, u čiju kompaniju je Markle nedavno investirala.

Izvor je dodao kako su Markle i njezin tim zvali sve velike zvijezde kako bi ih pridobili za sudjelovanje u iskrenim razgovorima sa ženama koje su sve izgradile od nule, suočile se s izazovima i nastavile se razvijati, no svi ti razgovori su izignorirani. Umjesto toga, Markle sada razgovara sa svojim prijateljicama-poduzetnicama, dok istodobno pokušava lansirati vlastiti brend As Ever.

“Ovo je emisija koja vapi za relevantnošću, a jednostavno ne dopire do publike”, poručio je izvor.

Međutim, tko god je upućeniji u karijere Taylor Swift i Beyoncé, zna kako obje pjevačice, pogotovo posljednjih desetak godina, rijetko daju intervjue. Fanovi Taylor Swift, poznatiji i kao Swiftiesi, mnogo puta su istaknuli kako pjevačica u sklopu promotivne kampanje za album “The Tortured Poets Department” nije odradila nijedan intervju. Zadnji televizijski intervju je imala još u listopadu 2022. u emisiji Jimmyja Fallona, dok je posljednji tiskani intervju imala 2023. za časopis Time, kada je proglašena osobom godine.

Beyoncé je, pak, svoj zadnji intervju imala nedugo nakon Grammyja 2025. nakon što je prethodno godinama izbjegavala javne intervjue.

