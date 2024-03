Poznato tko je novi James Bond, ostalo je samo da potpiše ugovor

Podijeli :

Shutterstock/Sarah Hipwell

Slobodno možemo reći da se godinama nagađalo tko će zamijeniti Daniela Criaga u ulozi najpoznatijeg tajnog agenta na svijetu. Sada su sve karte na stolu.

SkyNews javlja da je glumac Aaron Taylor-Johnson najizgledniji novi Bond te da je ostalo još samo da službeno prihvati ulogu.

“Bodn je Aaronov posao ako on želi prihvatiti”, rekao je izvor za britanski The Sun.

33-godišnji glumac ranije je izjavio da su glasine o tome da je on novi Bond “šarmantne i divne”.

Što se tiče produkcije, pišu strani mediji, Taylor-Johnson će narednih dana potpisati ugovor i onda se može krenuti s pripremama za veliku objavu.

Za Taylor-Johnsona kažu da je nevjerojatno talentiran glumac. Nazivali su ga “savršenom osobom za ulogu Bonda” te da će uspješno nastaviti s mjesta na kojemu je Daniel Criag stao.

Prošlog tjedna Taylor-Johnson komentirao je za magazin Numero glasine koje ga povezuju s ulogom Jamesa Bonda te je rekao: “Smatram da je to šarmantno i divno, to što me ljudi vide u toj ulozi. Shvaćam to kao veliki kompliment.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.