Michael Tran / AFP

Glumica Michelle Trachtenberg, poznata po ulogama u serijama "Buffy, ubojica vampira", "Mali, veliki špijun" (Harriet the spy) i "Tračerica", preminula je u dobi od 39 godina, potvrdili su The New York Post i ABC News u srijedu.

Izvori su za The Post rekli da se njezina smrt ne smatra sumnjivom, javlja HuffPost.

