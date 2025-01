Princ Harry se nagodio s Murdochovom grupacijom

Podijeli :

Harry, vojvoda od Sussexa u srijedu je uspio postići nagodbu u tužbi podignutoj protiv britanske novinske grupacije Ruperta Murdocha zbog povrede privatnosti i nezakonitog prikupljanja informacija, nakon što je izdavač prvi put priznao da je odgovoran za nezakonite poteze tabloida The Sun, čime je žestoko osporavana pravna bitka dramatično okončana.

U nevjerojatnoj Harryjevoj pravnoj pobjedi, News Group Newspapers (NGN), izdavač The Suna i danas već nepostojećeg lista News of the World, priznao je da je zadirao i u privatni život njegove pokojne majke, princeze Diane.

Harryjev odvjetnik David Sherborne je izjavio da je izdavač pristao platiti princu znatnu odštetu. Izvor upoznat sa slučajem i nagodbom rekao je da se radi o osmeroznamenkastom iznosu.

Harry je tužio NGN Visokome sudu u Londonu, optuživši tu novinsku kuću za nezakonito dobivanje privatnih informacija o njemu od 1996. do 2011.

“NGN nudi punu i nedvosmislenu ispriku vojvodi od Sussexa zbog ozbiljnog upletanja The Suna u njegov privatni život između 1996. i 2011., a to uključuje i incidente poput nezakonitih aktivnosti kojima su pribjegli privatni istražitelji, a angažirao ih je The Sun”, rekao je Sherborne.

“NGN se dodatno ispričao vojvodi od Sussexa zbog ozbiljnog zadiranja u njegov privatni život kao i u privatni život Diane, princeze od Walesa, njegove pokojne majke, posebno u vrijeme njegova djetinjstva.”

Harry je istaknuo da je njegova misija bila doprijeti do istine i priznanja odgovornosti, nakon što su se ostali tužitelji nagodili s izdavačem da bi izbjegli rizik od plaćanja višemilijunskih pravnih troškova koji su neminovni čak i u slučaju pobjede na sudu.

Harry je pojasnio da je glavni razlog zbog kojega se nije želio nagoditi činjenica da nije podigao tužbu zbog novca, već zato jer je želio da izvršni direktori i urednici tuženog izdavača priznaju svoja nedjela i odgovornost.

Mlađi sin kralja Charlesa III. imao je problematičan odnos s medijima.

