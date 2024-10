Otkriven razlog zašto princeza Kate više ne nosi svoj zaručnički prsten

Podijeli :

HANNAH MCKAY / POOL / AFP / Ilustracija

Kate, koja se udala za princa Williama 2011., nedavno je primijećena tijekom kraljevskog događaja u Southportu bez svog dragocjenog zaručničkog prstena iz 2010. godine.

Princeza od Walesa možda ne nosi svoj zaručnički prsten iz važnih razloga, sugerirala je stručnjakinja za nakit.

Kate, koja se udala za princa Williama 2011., nedavno je primijećena tijekom kraljevskih zaruka u Southportu bez svog dragocjenog zaručničkog prstena iz 2010. godine.

Stručnjakinja za nakit Ella Citron-Thompkins rekla je da je moguće da bi 42-godišnjakinja ostavila svoj prsten kod kuće zbog “udobnosti ili praktičnosti”.

Stručnjakinja otkrila dirljivu poruku koju će princeza Kate podijeliti u svojoj božićnoj čestitki

Dodala je: “Princeza od Walesa možda je odlučila nositi eternity prsten (prsten vječnosti) kako bi predstavila svoju vezu s princem Williamom koja prelazi nekoliko važnih prekretnica – poput godišnjica ili rođenja – ili kao znak ljubavi i predanosti.

Suptilan znak ili pitanje udobnosti?

Također je rekla da se “ovo može shvatiti kao suptilan mig javnosti od strane Kate i Willa da su zaljubljeni više nego ikada.”

Dodala je: “Nije prvi put da se ozloglašeni prsten princeze Diane gubi iz vida, a moglo bi jednostavno biti da se čisti ili mu se prilagođava veličina, a princeza Kate je za zamjenu koristila vječno prstenje ne bi li prevenirala bilo kakve glasine, govori za britanski Mirror.

Princeza Kate skinula zaručnički prsten, stručnjakinja: “Ovime je poslala poruku o svom braku”

“Moglo bi biti i pitanje udobnosti ili praktičnosti. Princezin zaručnički prsten prilično je neobičan i vrlo dragocjen, pa je moguće da ga radije drži na sigurnom kod kuće za većinu događaja.”

Umjerenija varijanta

Umjesto toga, čini se da kraljevska obitelj nosi prstenje vječnosti umjesto zaručničkog prstena. Govoreći o njima, stručnjakinja je dodala: “Eternity prstenje je suptilnija i manje nametljiva opcija u usporedbi s njezinim zaručničkim prstenom. Naime on je zlatan s malim dragim kamenjem koji su ili granati ili safiri.

“Ovo izgleda kao prsten obećanja koji je princ William dao Kate na sveučilištu kad su tek počeli izlaziti. To je viktorijanski prsten od ružičastog zlata ukrašen biserima i granatima: a predstavljao je kamenje rođenja oboje. Ako su to kamenje safiri, onda je to savršena počast prstenu kojeg je zamijenio.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Liječnica u Njemačkoj: Moja neto plaća je oko 6.800 eura, gotovo mi je neugodno zbog količine novca koju zarađujem Tramvaju u Zagrebu pao pantograf, ljudi su bježali van