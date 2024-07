Nećete vjerovati koliko prašine vaš dom skupi tijekom godine: Evo zašto je to zdravstveni problem

Podijeli :

Pixabay/Ilustracija

Prašina se brzo nakuplja zbog različitih čimbenika, uključujući opadanje stanica kože, dlake kućnih ljubimaca, vanjskih onečišćenja i čestica u zraku koje se talože na površinama.

Stručnjaci su otkrili da prosječan dom nakupi gotovo 20 kilograma prašine svake godine – dovoljno da se napuni kofer za putovanje.

Riješite se prašine i paučine u radijatoru uz ove super trikove Zašto prašina iz Sahare stiže u Europu?

To je jednako nešto manje od 1,6 kilograma mjesečno svaki tjedan.

A većina prašine dolazi izvana nakon što se čestice iz zraka, poput čađe i peludi, unesu na obuću i odjeću, prenosi Večernji list.

Amena Warner, iz Allergy UK, rekla je: “Prašina se brzo nakuplja zbog različitih čimbenika, uključujući opadanje stanica kože, dlake kućnih ljubimaca, vanjskih onečišćenja i čestica u zraku koje se talože na površinama. Čak i uz redovito čišćenje, prašina se može ponovno pojaviti jer se nove čestice unose u unutarnji okoliš. Grinje iz kućne prašine često mogu biti iritant u kućanstvu, ali zanimljivo je da nisu same grinje te koje uzrokuju iritaciju – već njihov izmet.”

Dodaje da svaka grinja proizvede oko 20 komada izmeta svaki dan i oni nastavljaju uzrokovati simptome alergije čak i nakon što je grinja umrla.

“Ljudi možda ne znaju da se značajna količina izloženosti alergenu grinja iz kućne prašine zapravo događa u krevetu dok spavate. Stoga je prvi korak poduzimanje mjera opreza u spavaćoj sobi korištenjem navlaka koje ne izazivaju alergije na posteljini, uključujući na svim jastucima”, kaže ona.

Istraživanje provedeno na 2000 odraslih osoba otkrilo je da ljudi dobro očiste svoj dom samo pet puta mjesečno.

Nakon što shvate da njihov dom treba čišćenje, ljudi ga obično ostave tri dana prije nego što zapravo prionu na posao.

Prije podnošenja ankete, 39% je reklo da nije imalo pojma da postoje male bube ili grinje iz kućne prašine koje obično žive u prašini.

Muči vas prašina? Napravite ‘čarobni’ sprej koji će spriječiti nakupljanje

Više od trećine (36%) ispitanih, putem OnePoll.com, reklo je da sada kada znaju da kućne grinje žive u prašini i smatraju da bi trebali čistiti češće.

Britanka Tracey Scully je rekla: “Proveli smo istraživanje koje pokazuje da može doći do pogrešnog razumijevanja prašine. S obzirom na to da prosječan dom skuplja puno prašine tijekom godine, to je teško izbjeći, ali ljudi mogu poduzeti korake kako bi osigurali da njihova izloženost bude minimalna.”

Muškarci čiste svoje domove više od žena – od pet do četiri puta mjesečno.

I zapravo, mlađe generacije naizgled čiste više, jer se pokazalo da osobe od 18 do 24 godine čiste sedam puta mjesečno u usporedbi sa samo tri puta mjesečno među osobama od 55 do 64 godine.

Gotovo dvije trećine svih odraslih osoba (65%) izjavilo je da bez obzira na to koliko čiste, prašina se uvijek pojavljuje i smeta im u domu.

Tracey Scully je dodala: “Zaštita od alergena jedan je od načina da svoj dom učinite ugodnijim. Naše istraživanje naglašava male promjene koje ljudi mogu napraviti oko svojih domova kako bi lakše upravljali svojim alergijama.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.