Psiholog s Harvarda u Zagrebu otkriva što je dobar život

Pixabay / Ilustracija

Ugledni znanstvenik i klinički psiholog Marc Schulz gostuje 24. rujna u dvorani Muzičke akademije u Zagrebu, gdje će kao jedan od voditelja dugogodišnjeg harvardskog istraživanja sreće govoriti o tome što čini dobar život.

U svom će već rasprodanom predavanju predstaviti svoj rad i otkrića opsežnog istraživanja o ključnim čimbenicima tjelesnog i mentalnog zdravlja i dugovječnosti, najavljuju iz Planetopije, na čiji poziv dolazi u Zagreb.

“Njegovo izlaganje jedinstvena je prilika, podjednako za stručnjake s područja mentalnog i tjelesnog zdravlja, kao i za širu publiku jer će iz prve ruke dobiti vrijedne uvide o tome što ljude održava zadovoljnima i zdravima”, poručuju.

Snaga otpornosti: Kako se uzdići nakon životnih izazova

Harvardsko istraživanje razvoja odraslih, koje je počelo 1938. i još uvijek traje, dosad je najdulje dubinsko longitudinalno istraživanje ljudskog života. U njemu je sudjelovalo više od 2 000 ispitanika kroz tri naraštaja, a traje i dalje.

Uz istraživanje, Schulz vodi i program podatkovne znanosti (Data Science) te je ranije bio pročelnik odsjeka za psihologiju i doktorskog programa kliničke razvojne psihologije na Bryn Mawru.

Diplomirao je na Sveučilištu Amherst, a doktorirao kliničku psihologiju na Sveučilištu Berkley u Kaliforniji. Radi kao terapeut s postdoktoratom zdravstva i kliničke psihologije Medicinske škole Harvarda.

Koautor je knjige “Dobar život: najveće znanstveno istraživanje sreće”, predstavljene u u nekim od najvažnijih svjetskih medija, kao što su The Wall Street Journal, The New York Times, CBS News, ABC News, Time Magazine,, The Guardian, Retuers i Der Spiegel.

Hrvatski izdavač te knjige je Planetopija, u rujnu je objavila još dvije knjige s područja posvećenih boljitku, sreći i zadovoljstvu.

Kako umiriti um i Čuvaj leđa

“Kako umiriti um” knjiga je Chrisa Baileya, kanadskog stručnjaka za produktivnost kojemu je bio potreban burnout i napadaj panike na pozornici da shvati kako je ulaganje u postizanje smirenog uma jednako važno kao i ulaganje u postizanje produktivnosti.

Iz nužde, radi vlastitog mentalnog zdravlja, počeo je proučavati kako postići spokojan um te svoje spoznaje, strategije, tehnike i savjete za rješavanje tjeskobe i sprječavanje izgaranja opisao u ovoj knjizi.

Mentalno zdravlje: Ključ za sretniji i ispunjeniji život

Objasnio je kako u digitalnom svijetu koji iscrpljuje smanjiti skrivene izvore stresa koji nas opterećuju, te kako bi ulaganje u smirenost uma zapravo moglo biti najbolja strategija produktivnosti.

Druga nova knjiga je “Čuvaj leđa” Kena Hansraja, opsežan vodič za prevladavanje fizičkih, mentalnih i emocionalnih čimbenika koji pridonose problemima s leđima.

Budući da je svjedočio patnji brojnih ljudi zbog bolova u leđima, taj kirurg i stručnjak za kralježnicu i vrat osmislio je holistički program “Čuvaj leđa” s devet dokazanih strategija za smanjenje bolova u vratu i leđima bez operacije.

Opisane strategije se odnose na držanje i upute za pravilnu posturu, na vježbe za duboko disanje, upute za pravilno izvođenje pokreta pri saginjanju i dosezanju, smjernice za napuštanje sjedilačkog života, ciljane prakse za povećanje snage i gipkosti.

Autor se fokusira i na prehranu usmjerenu na ublažavanje upale i bolova, preporuke za zdrav i okrepljujući odmor, na razvijanje emocionalne otpornosti, psihičke i emoci­onalne uzroke i posljedice bolova u leđima.

