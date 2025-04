Ramljak: Lakše je indoktrinirati klince izletima u Vukovar nego učenjem o Reihl-Kiru

Podijeli :

Zašto je Reihl-Kir ubijen i što je dovelo do njegova ubojstva, pitanja su koja su mučila novinare Dragu Hedla i Hrvoja Zovka te redatelja Ivana Ramljaka, stoga su se pozabavili njima u dokumentarnom filmu 'Mirotvorac', a on svoju premijeru ima na ZagrebDoxu. Film, koji ponovno u fokus stavlja pomalo zaboravljenu ratnu priču, sigurno će dignuti i prašinu, a neke nove generacije možda i upoznati s mirotvorstvom i drugačijom politikom uzavrele 1991. koju je provodio Reihl-Kir.

Dojam iz djetinjstva kao poticaj za film

“Meni je Reihl-Kir lice koje sam kao sedamnaestogodišnji klinac vidio na televiziji i koje je u to doba potpuno odudaralo od svih drugih iz tih informativnih emisija što smo ih svi počeli manijakalno gledati, iako nas to nikad prije u životu nije zanimalo. Zapamtio sam ga zbog toga što je emitirao neku sasvim drugu energiju od ljudi koji su se u to doba pojavljivali u javnosti. Kuhala se ratna atmosfera, svi su bili nabrijani, retorika je bila žestoka, a on je imao sasvim drugu priču – pokušavao je smiriti situaciju i tenzije.

Zapamtio sam njegove oči i izraz lica, i kada se dogodilo ono što se dogodilo, na mene je to ostavilo jak dojam. A kasnije sam, naravno, bio izuzetno ljut zato što njegov status u društvu, po meni, nije adekvatan onome što je on predstavljao i za što se borio. Slavimo ljude za koje se zna da su počinili zločine i snimamo o njima filmove i serije, a Reihl-Kir nekako je bačen sa strane”, rekao je Ivan Ramljak za Tportal.

Kako je uopće došlo do ideje za film?

“Prvo sam htio raditi igrani, ali onda se pojavila informacija da su Hedl i Zovko od HAVC-a dobili potporu za razvoj scenarija dokumentarnog filma. Iako ih nisam poznavao, odmah sam im se javio i ponudio redateljske usluge, ali do suradnje je došlo tek dvije godine kasnije, nakon što su se dogovorili s Nenadom Puhovskim i Factumom da oni produciraju film. U međuvremenu je izdana i knjiga Elvisa Bošnjaka ‘Gdje je nestao Kir’, pa sam se i s njim povezao i razgovarao o tome da eventualno surađujemo na ekranizaciji. Nakon svega, drago mi je da je ovako ispalo jer ja sam ipak prvenstveno dokumentarist”, rekao je Ramljak.

Koliko je sveukupno trajao rad na filmu?

Oni su započeli projekt 2019., kad su napravili dio istraživanja i snimili prve intervjue. Mene su zvali taman prije tri godine, 2022. Prvo smo dorađivali scenarij i radili trailer jer je trebalo prijaviti projekt na natječaj HAVC-a i dobiti novac za produkciju, a onda sam krenuo u vlastito istraživanje i daljnja snimanja.

Ramljak ne vjeruje da gomilanje protagonista pridodaje vjerodstojnosti likova:

“Mislim da je važnije imati manje likova, ali da su oni razrađeniji i da gledaju na stvari iz različitih pozicija. Jedna je ta Glavaševe desne ruke i njegova prvog čovjeka (op.a. Nikola Jaman). On je izuzetno važan i bez njega ne znam bi li ovaj film uopće imao smisla. Zatim, pozicija novinara (op.a. Goran Flauder), koji sve to profesionalno prati u okviru svog posla. Bila je ideja na početku da Hedl bude jedan od likova, ali on nije htio na taj način biti uključen u film. Tu je i pozicija šefa tajne službe (op.a. Zdravko Pejić), koji je u sve upućen, a u nekim događajima i direktno sudjeluje”, rekao je redatelj.

“Ogroman problem bila mi je činjenica da radim film o čovjeku o kojem postoji 15-ak minuta vrlo sličnog videomaterijala i desetak fotki te da svi ljudi koje pitaš nešto o njemu govore istih pet rečenica – da je bio profesionalac, mirotvorac i da je strašno da je tako završio. Pejić je prijateljevao s Reihl-Kirom i zato je važan u dočaravanju toga kakav je on bio kao čovjek. Naravno, tu je i Jadranka, koja mu je bila supruga, ali ona, koliko god je važan svjedok i lik u filmu, ipak ne može biti sasvim objektivna. Pejić je čovjek koji je 1992., nakon što je smijenjen sa svoje pozicije, otišao iz Osijeka i otad živi nekim sasvim drugim životom. Zato je i postavljen u filmu kao strana najbliža nekoj objektivnoj istini”, otkriva Ramljak.

"Mirotvorac na nišanu" – Tko se boji Josipa Reihla Kira?

O Reihl-Kiru se rijetko javno govori

“Ljudima se najlakše manipulira preko straha i pronalaženja neprijatelja. Pa se onda izmišljaju sukobi, pogotovo pred izbore. U kojem trenutku bi oni mogli izvaditi Kira da im to politički koristi? Lakše je indoktrinirati klince mržnjom tako da ih odvedeš u okviru školskog programa u Vukovar nego da im u okviru istog tog programa govoriš o nekakvom čovjeku koji se zalagao za mir, suživot i dobre odnose”, rekao je Ramljak.

Je li cilj filma bio i rasvijetliti njegovo ubojstvo?

“Pa to je bio nekakav best case scenario. Naravno da je to bila moja želja. Postoje dokumentarci koji su tako mijenjali sudbine ljudi u tom smislu da su neki nakon nekih otkrića završavali u zatvorima ili bili oslobađani. Ali to nije bio glavni cilj, cilj je bio ispričati priču o tom čovjeku, da neki ljudi u budućnosti mogu u sat i pol dobiti konkretniju informaciju o tome tko je on bio i što je radio. Nešto slično kao u slučaju ‘El Shatta’, da to bude film koji istovremeno može ići na strane festivale, ali može se i prikazivati u školama u nekoj budućoj državi, koja će, nadam se, biti bolja od ove u kojoj sada živimo.

Žao mi je što nismo uspjeli doći do nekih dokaza koji bi rasvijetlili vječno pitanje je li to ubojstvo bilo naručeno ili ne. Ali neki dan prošlo mi je kroz glavu da se još uvijek ne zna ni je li Kennedyjevo ubojstvo bilo naručeno i tko ga je naručio, pa možda nije realno da takve stvari otkrije nekakav dokumentarac. Zadovoljan sam time što smo napravili film koji sistematizira period neposredno prije rata i, nadam se, odgovara na pitanje kako je uopće moglo doći do njega, kao i do toga da jedan šef policije bude tako ubijen”, zaključuje redatelj Mirotvorca kojeg možete pogledati (ukoliko ste se uspjeli izboriti na karte) u četvrtak na 21. izdanju Zagrebdoxa.

Ako i niste, dokumentarac o Reihl Kiru imate priliku pogledati i u nedjelju 6. travnja, zadnjeg dana Festivala. Zbog velikog interesa Zagrebdox organizira dodatne projekcije nekih filmova, za koje su karte dostupne samo na blagajni istog dana.

