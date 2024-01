Scorsese ponovno snima! Glavni lik bit će – Isus, a novi film bit će poseban po još jednom detalju

Podijeli :

Michael TRAN / AFP

Scorseseov planirani sljedeći projekt temeljit će se na knjizi koju je napisao isti autor kao 'Silence', koju je redatelj adaptirao za ekran 2016. godine.

Martin Scorsese dovršio je scenarij za film o Isusu kojeg je prvi put spomenuo u svibnju, rekao je redatelj za Los Angeles Times u priči koja je objavljena u ponedjeljak. Scorsese je rekao da će njegov projekt biti snimljen kasnije ove godine i da se očekuje da će trajati samo 80 minuta.

“Pokušavam pronaći novi način da ga učinim pristupačnijim i uklonim negativan teret onoga što se povezuje s organiziranom religijom”, rekao je Scorsese. Čini se da film još nema distributera, prenosi Hollywood Reporter.

Scorsese je zajedno s kritičarom i redateljem Kentom Jonesom napisao novi projekt. Temelji se na knjizi A Life of Jesus Shūsakua Endōa — Endo je također napisao Silence, koju je Scorsese adaptirao za ekran 2016. s glumcima Andrewom Garfieldom, Adamom Driverom i Liamom Neesonom.

“Odgovorio sam na papin poziv umjetnicima na jedini način koji znam: zamislivši i napisavši scenarij za film o Isusu”, rekao je Scorsese za isusovački časopis La Civiltà Cattolica (Katolička civilizacija) prošlog svibnja.

Ako se Scorseseovo predviđanje od 80 minuta pokaže istinitim, novi bi film mogao biti njegov najkraći ikada (Killers of a Flower Moon, objavljen u studenom prošle godine i sada kreće u utrku za Oscara, koji traje impresivnih 206 minuta).

Film o Isusu uglavnom će se odvijati u današnje vrijeme i usredotočit će se na načela temeljnih Isusovih učenja, a ne na određenu vjersku doktrinu.

“Upravo sada, ‘religija’, izgovorite tu riječ i svi se pobune jer je propala na mnogo načina”, rekao je Scorsese. “Ali to ne znači nužno da je početni impuls bio pogrešan. Vratimo se. Razmislimo samo o tome. Možete ga odbiti. Ali to bi moglo promijeniti način na koji živite svoj život – čak i ako ga odbacite. Nemojte to na brzinu odbaciti. To je sve o čemu govorim. I to govorim kao osoba koja će za nekoliko dana napuniti 81 godinu.”

Za Scorsesea, projekt je kumulacija onoga čemu su mnogi njegovi filmovi težili tijekom njegove karijere.

“Pokušao sam to pronaći s Kundunom i Posljednjim Kristovim iskušenjem, čak i Bandama New Yorka, do određene mjere, putove u iskupljenje i ljudsko stanje i kako se nosimo s negativnim stvarima u nama”, rekao je. “Jesmo li pristojni i onda naučimo postati nepristojni? Možemo li se promijeniti? Hoće li drugi prihvatiti tu promjenu? I stvarno je, mislim, strah od društva i kulture koji su iskvareni zbog nedostatka utemeljenja u moralu i duhovnosti. Ne religija. Duhovnost. Poričući to.”

Nastavio je: “To je pronalaženje vlastitog puta u… ako želite reći termin ‘religiozni’ smisao, ali mrzim koristiti taj jezik, jer se često krivo tumači. Ali postoje temeljna uvjerenja koja imam – ili pokušavam imati – i koristim se ovim filmovima da to pronađem.”

