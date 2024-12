Zaručila se Selena Gomez

Podijeli :

LISA O'CONNOR / AFP

Glumica i pjevačica Selena Gomez objavila je na Instagramu fotografiju velikog dijamantnog prstena ispod koje je napisala "zauvijek počinje sada" i tako obznanila zaruke za tekstopisca i glazbenog producenta Bennya Blanca, prenosi u četvrtak BBC.

Par je svoju vezu potvrdio prošle godine, a nakon objave o zarukama Seleni su brzo stigle čestitke bogatih i slavnih, uključujući i pop zvijezdu Taylor Swift.

Gomez, dva puta nominirana za nagradu Grammy, objavila je i ‘selfie’ na kojem blista od sreće i fotografiju Blanca koji je grli.

View this post on Instagram A post shared by Selena Gomez (@selenagomez)

“Hej, čekaj (…) pa to je moja žena”, komentirao je Blanco ispod objave na Instagramu, dok se Swift ponudila da bude djeveruša koja će bacati ružine latice na putu do oltara.

Čestitke su uputili i reper Cardi B, glumice Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston i Suki Waterhouse te pjevač Lil Nas X.

Gomez, zvijezda iz Teksasa, stekla je slavu još kao dječja glumica, prije nego je ostvarila karijeru u pjevanju i glumi.

Ove se godine našla na Bloombergovoj listi milijardera, zgrnuvši bogatstvo od 1,3 milijarde dolara, prvenstveno zahvaljujući svojoj kozmetičkoj kompaniji Rare Beauty.

Gomez i Blanco su surađivali i bili dobri prijatelji prije nego što su postali par, a Benny se čak pojavio u njezinom spotu za pjesmu ‘I Can’t Get Enough’ koji je izašao 2019. godine te je u njemu nosio kostim plišanog medvjeda.

U ponedjeljak je Gomez nominirana za Zlatni globus u kategoriji najbolje sporedne glumice, i to za film “Emilia Perez” koji je, uz ovu, osvojio još devet nominacija za tu nagradu. Također je nominirana za tu nagradu za ulogu u seriji “Only Murders in the Building”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.