ABBA demantirala ponovno okupljanje na Eurosongu 2024. za 50. godišnjicu pobjede

Olle LINDEBORG / TT News Agency / AFP

Članovi legendarnog švedskog benda ABBA, Bjorn Ulvaeus i Benny Andersson, izjavili su da se skupina neće ponovno okupiti kako bi nastupili na Eurosongu 2024. u Švedskoj.

Sljedeće godine bit će 50. godišnjica ABBA-ine pobjede na Eurosongu. Pobijedili su sa svojom pjesmom Waterloo, piše BBC.

U razgovoru za BBC Newsnight, Ulvaeus i Andersson odbacili su i ideju da bi baš oni mogli skladati švedsku pjesmu za sljedeći Eurosong.

Od pobjede ABBA-e 1974., Švedska je još šest puta pobijedila na ovom natjecanju, uključujući na ovogodišnjem Eurosongu održanom u Liverpoolu.

Bjorn i Benny – koji su čvrsto odlučili da više nikada neće ići na turneje i navodno odbili ponudu od vrtoglavih milijardu dolara za 100 nastupa na početku novog milenija – kažu da ne žele ponovno nastupati s Agnethom Fältskog i Anni-Frid Lyngstad, čak ni za jednu noć.

“Ne želim,” rekao je Andersson, “a ako ja ne želim, neće željeti ni ostali. Isto je za svo četvoro – ako netko kaže ne, onda je odgovor ne.”

“Možemo slaviti 50 godina ABBA-e bez da smo baš mi na pozornici,” dodao je Ulvaeus.

U intervjuu na prvu godišnjicu njihovih virtualnih koncerata ABBA Voyage, u kojima nastupaju virtualne rekreacije članova benda, Ulvaeus kaže da su reakcije na te koncerte “nadišle sva očekivanja.”

“Za nas je bila važna emocionalna veza,” kaže on. “U početku nismo znali hoće li to funkcionirati. Njihov mozak im govori da mi nismo tamo – no emocionalno su povezani, što je fantastično.”

Upitan želi li vidjeti treći nastavak holivudskog hita Mamma Mia – temeljenog na njihovoj glazbi – Andersson je razočarao fanove. Bez ozbiljnih promjena, rekao je, kao naprimjer nove lokacije i neodoljivog scenarija, neće biti novog nastavka serijala.

“To je samo pusto sanjanje,” rekao je.

Andersson i Ulvaeus znaju se od 1966., a kažu da je njihov odnos ostao dinamičan i zanimljiv jer obojica imaju jednaku, stalnu želju za stvaranjem.

“Nikada nismo zapeli na jednom mjestu, nitko od nas nije stagnirao,” objašnjava Ulvaeus, ” a upravo to je ono što često zadesi dvojce koji pišu pjesme.”

Kažu da se nikada nisu niti pošteno posvađali tijekom svog 57-godišnjeg prijateljstva.

“Imali smo različita mišljenja,” kaže Ulvaeus, “mnogo, mnogo puta.”

“Ali to nije bitno,” dodaje Andersson, “jer nas zajedno drži ono što smo zajedno postigli.”

