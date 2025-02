Pisac Neil Gaiman optužen za seksualno zlostavljanje dadilje

Podijeli :

Britansko-američkog pisca Neila Gaimana i njegovu suprugu tužila je Novozelanđanka koja traži milijune dolara za navodno seksualno zlostavljanje i trgovinu ljudima dok je za njih radila kao dadilja, prema tri tužbe podignute u ponedjeljak.

Scarlett Pavlovich rekla je da ju je Gaiman opetovano silovao dok je radila za njega i Amandu Palmer 2022., uzrokujući fizičku, mentalnu i emocionalnu štetu.

Najprodavaniji britanski pisac optužen za seksualno zlostavljanje, istraga u tijeku

Palmer je optužena da je znala da je Pavlovich ranjiva, a nije upozorila na Gaimanovu povijest predatorskog ponašanja, prema sudskim dokumentima.

Gaiman je zanijekao optužbe o neprikladnim seksualnim odnosima u siječanjskoj objavi na blogu, nakon medijskih izvješća o optužbama.

“Nikada se ni s kim nisam upustio u seksualnu aktivnost bez pristanka. Nikad”, napisao je.

Tužbama se traži neodređena odšteta za koju se čvrsto vjeruje da premašuje milijun dolara.

Nakon beskućništva u novozelandskom gradu Aucklandu, Pavlovich je u potrazi za novcem i smještajem pristala biti dadilja djetetu para.

Ubrzo ju je Gaiman počeo seksualno zlostavljati, što je uključivalo silovanja, gušenja i napad u prisustvu djeteta, prema sudskim dokumentima.

Zlostavljanje je navodno trajalo nekoliko tjedana, sve dok Gaiman i njegovo dijete nisu otišli u Europu.

Pavlovich tvrdi da joj je Palmer rekla da joj se više od desetak žena, uključujući nekoliko bivših zaposlenica, žalilo na nasilne seksualne odnose s Gaimanom.

Optužbe protiv Gaimana o nedoličnom ponašanju počele su se pojavljivati ​​u javnosti prošle godine, a Dark Horse Comics prošlog je mjeseca priopćio da više neće objavljivati ​​njegova djela.

Gaimanovi stripovi i romani uključuju Coraline, The Graveyard Book, Good Omens i How to Talk to Girls at Partys.

