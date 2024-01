Preminuo član klape Intrade: “Naš će Mlađo tamo gore naći svoju klapu”

Podijeli :

Klapa Intrade jedna je od najpoznatijih i najuspješnijih hrvatskih klapa, no odsada više ništa neće biti isto. Na službenom Facebook profilu sastava osvanula je tužna vijest kako je svijet napustio Mladen Brižić, dugogodišnji član klape.

Članovi klape Intrade su objavili posljednji pozdrav svom prijatelju Mladenu na Facebooku te objavom obavijestile javnost o gubitku.

“Ribar sam stari više nikad neće zvučati isto”, započeli su objavu stihom popularne dalmatinske pjesme.

“Obitelj, pjesma i šala, a sve to isprepleteno, nosilo je našeg Mladena kroz život. Prekratak a bogat, ispunjen svime što je volio i čemu se predavao do kraja. Voljeli su svi i njega, onako velikog, duhovitog, razgovorljivog, posebno zanimljivog kad bi pričao po svome, preškim govorom. I s onim širokim osmjehom, zaraznim smijehom, zezanjem najviše na vlastiti račun, dobročudnošću i dobrotom. Mlađo je uvijek bio spreman saslušati, ne osuditi na prečac, pokušati razumjeti i opravdati, biti čovjek. Pjesmu je prosipao gdje god i kad god je za to bila prilika. Jer mu je to bio gušt, jer će pivati, govorio je, dok god bude moći”, napisali su te dodali kako će Mladen ostati zapamćen kao izniman čovjek, ljudina.

“Naš će Mlađo tamo gore naći svoju klapu, ljude po svojoj mjeri. Nama ostaje golema tuga što više nismo dio njegovog svijeta”, zaključili su emotivnu objavu shrvani tugom.

