Reuters

Preminuo je glumac Ron Cephas Jones, javlja TMZ. Imao je 66 godina.

Glumac Ron Cephas Jones dugo se borio s komplikacijama uzrokovanim kroničnom plućnom bolesti.

“Svatko tko ga je poznavao mogao je osjetiti njegovu toplinu, ljepotu, velikodušnost i dobrotu. Karijeru je započeo u kazalištu Nuyorican Poets Cafe, a njegova ljubav prema glumi bila je prisutna tokom cijele karijere”, izjavio je glumčev predstavnik u službenom priopćenju.

Bio je bio najpoznatiji po ulozi Williama Hilla u dramskoj seriji This Is Us, koja mu je donijela četiri uzastopne nominacije za nagradu Primetime Emmy, a osvojio je dva puta za najboljeg gostujućeg glumca u dramskoj seriji 2018. i 2020. godine.

Glumio je i u mnogim drugim emisijama uključujući Law & Order: Organized Crime, Better Things, Luke Cage, Looking For Alaska…

