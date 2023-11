Sting ponovno stiže u Hrvatsku! U svibnju novi koncert u zagrebačkoj Areni

Podijeli :

Luca Carlino / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Dobitnik 17 Grammyja i kultni glazbenik Sting, vraća se u Hrvatsku. Poseban koncert imat će u sklopu svoje svjetske turneje u zagrebačkoj Areni 27. svibnja 2024. godine. Ulaznice su u prodaji od petka, 24. studenog, a mogu se osigurati u sustavu Eventima.

Koncert će sadržavati i njegove bezvremenske klasike poput “Fields of Gold”, “Roxanne”, “Every Breath You Take”, “Message in a Bottle”.

Članovi Stingovog Fan Cluba imaju mogućnost osigurati svoje ulaznice prije početka generalne prodaje i to putem njegove službene stranice www.sting.com.

Ulaznice za zagrebački koncert u prodaji su od ovog petka, 24. studenog, a nabaviti ih možete putem linka: www.eventim.hr.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.