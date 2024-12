VIDEO / Sjećate li ih se? Ovo su najomiljeniji božićni hitovi od 50-ih do danas

Podijeli :

Christoph Soeder/dpa Photo: Christoph Soeder/DPA / Ilustracija

Donosimo vam kratku vremensku lentu najpopularnijih božićnih pjesama. Sve je počelo 50-ih, a unazad nekoliko godina sve se više vraćamo hitovima poput Feliz Navidad Josea Feliciana iz 1970. i I Want a Hippopotamus for Christmas koju je Gayla Peevey otpjevala davne 1953.

1950-e: Zlatno doba božićnih klasika

Ovo desetljeće je postavilo temelje za modernu božićnu glazbu s nostalgičnim baladama.

1950. – „Frosty the Snowman” – Gene Autry

Nakon uspjeha pjesme Rudolph the Red-Nosed Reindeer (1949.), Gene Autry je snimio ovu zimsku pjesmu koja je postala klasik.

1951. – „White Christmas” – Bing Crosby

Iako je pjesma originalno izdana 1942., nastavila je dominirati i u 1950-im godinama. Bing Crosby je svojim prepoznatljivim glasom učinio ovu pjesmu sinonimom za Božić.

1953. – „I Saw Mommy Kissing Santa Claus” – Jimmy Boyd

Ova vesela i pomalo šašava pjesma postala je veliki hit, izazivajući istovremeno i kontroverze i oduševljenje.

From my Christmas playlist favourites.

For a smile this Christmas; the original 1952

“I Saw Mommy Kissing Santa Claus” by Jimmy Boyd.

(YouTube link) https://t.co/T1GWxblDCt

Little Jimmy recorded the song “I Saw Mommy Kissing Santa Claus” in 1952, when he was 12, for Columbia… pic.twitter.com/KBcToyjkyS — JR Richardson (@JR_YQR) December 24, 2024 ž

1957. – „Blue Christmas” – Elvis Presley

Elvis je ovom tužnom, ali popularnom pjesmom u rock-and-roll stilu usmjerio pažnju mladih na božićnu glazbu.

1958. – „Rockin’ Around the Christmas Tree” – Brenda Lee

Brenda Lee je s samo 13 godina snimila ovu veselu pjesmu koja je postala nezaobilazan božićni hit.

Tennessee has signed legislation to make Brenda Lee’s ‘Rockin’ Around The Christmas Tree’ the state’s official holiday song. pic.twitter.com/W4WjKK554U — Pop Base (@PopBase) December 3, 2024

1958. – „Jingle Bell Rock” – Bobby Helms

Ovaj živahni obrat na tradicionalnu božićnu glazbu postao je instant klasik, koji su mnogi izvođači kasnije obradili.

1960-e: Eksplozija božićne glazbe

Ova desetljeća donose eksperimente sa stilovima i temama, kao i pojavu novih božićnih klasika.

1960. – „A Holly Jolly Christmas” – Burl Ives

Ova topla i vesela pjesma postala je povezana s Božićem i često se izvodi tijekom blagdana.

1962. – „Do You Hear What I Hear?” – Bing Crosby

Undoubtedly the most charming Christmas movie is White Christmas! Bing Crosby is king of Christmas. pic.twitter.com/5LRa40ndpl — zoomertea (@zoomertea) December 24, 2024

Pjesma je napisana tijekom Kubanske raketne krize, a njezin refleksivni i optimistični ton odražava duh tog vremena.

1963. – „Christmas (Baby Please Come Home)” – Darlene Love

Ova pjesma, koju je producirao Phil Spector, postala je voljeni božićni hit iako nije odmah bila široko prepoznata.

1964. – „Rudolph the Red-Nosed Reindeer” (Verzija iz crtića) – Burl Ives

Popularizirana kroz stop-animirani TV specijal, ova verzija postala je ikonična.1965. – „Linus and Lucy” – Vince Guaraldi Trio (s A Charlie Brown Christmas) Iako nije originalno zamišljena božićna pjesma, ova jazz melodija iz popularnog Charlie Brown božićnog specijala postala je omiljena za blagdansko vrijeme.

1970-e: Socijalno angažirani i nostalgični hitovi

U 1970-im godinama pojavljuju se pjesme s dubljim porukama, ali i nostalgičnim tonovima.

1970. – „Happy Xmas (War Is Over)” – John Lennon & Yoko Ono

Pjesma, koja je istovremeno bila politički angažirana i božićna, postala je globalni hit.

1971. – „Little Drummer Boy/Peace on Earth” – Bing Crosby & David Bowie

Ovaj neočekivani duet kombinirao je tradicionalnu božićnu pjesmu s modernom porukom mira i postao je legendaran.

Bing Crosby in een onverwachte combi met een

briljante David Bowie.#Kerst pic.twitter.com/hif6RY5WEK — Ilja Gort (@iljagort) December 24, 2024

1973. – „Merry Xmas Everybody” – Slade

Ovaj energičan i veseli božićni hit odjekivao je u UK i postao neizostavan dio božićne glazbe.

1979. – „Christmas Wrapping” – The Waitresses

Quirky i zarazna pjesma s humorističnim božićnim pričama, koja je ubrzo postala kultni klasik.

1980-e: Pop, humanitarne pjesme i globalni hitovi

1980-e donose brojne božićne pjesme koje su postale globalni fenomeni.

1981. – „Do You Hear What I Hear?” – Whitney Houston

Ova moćna verzija popularne pjesme pokazala je Whitney Houston u punom sjaju.

1984. – „Do They Know It’s Christmas?” – Band Aid

Humanitarna pjesma koju su napisali Bob Geldof i Midge Ure, postala je globalni hit i simbol borbe protiv gladi u Africi.

1984. – „Last Christmas” – Wham!

Pjesma o srcu slomljenom za vrijeme Božića postala je međunarodni pop hit i redovito se svira tijekom blagdana.

1987. – „Fairytale of New York” – The Pogues feat. Kirsty MacColl

Ova tužna, ali lijepe melodije ispunjena pjesma o životu u New Yorku za vrijeme blagdana postala je kultni klasik.

‘Fairytale of New York’ The Pogues (ft Kirst MacColl) pic.twitter.com/mAuXz67XY0 — YesKnow (@yesknow) December 24, 2024

1990-e: Era Mariah Carey i modernih nostalgičnih hitova

1990-e donose mnoge evergreen božićne pjesme, a starije pjesme ponovno oživljavaju.

1994. – „All I Want for Christmas Is You” – Mariah Carey

Moderni božićni klasik koji je postao najpoznatija pjesma za Božić u 21. stoljeću, neprestano se vraća na vrh ljestvica svake zime.

1995. – „Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!” – Dean Martin

Ova pjesma, iako starija, ponovno postaje popularna zahvaljujući božićnim kompilacijama.

1998. – „Feliz Navidad” – José Feliciano

Iako je pjesma iz 1970-ih, u 90-ima je postala globalni hit zbog svoje veselo-šareno dvojezične naravi.

2000-e: Novi izvođači i filmske skladbe

Tijekom 2000-ih pojavljuju se novi božićni hitovi, a mnoge pjesme dolaze i iz filmova.

2000. – „Where Are You Christmas?” – Faith Hill

Pjesma iz filma How the Grinch Stole Christmas, emotivna i dirljiva, postala je popularna.

2004. – „Believe” – Josh Groban (The Polar Express)

Pjesma koja odražava čaroliju Božića, postala je hit nakon izlaska filma.

2007. – „Underneath the Tree” – Kelly Clarkson

Ova moderna božićna pjesma brzo je stekla popularnost kao omiljeni božićni hit.

Kelly Clarkson performing “Underneath The Tree” at the Rockefeller Christmas Tree Lighting Ceremony.pic.twitter.com/SQqnvO4Xzg — Kelly Stats (@KellyStats) December 5, 2024

2010-e: Era streaminga i božićnih hitova

Stari klasici ponovo postaju popularni, a novi izvođači donose svoje verzije.

2011. – „Mistletoe” – Justin Bieber

Romantična božićna pjesma koja je postala hit među mlađom publikom.

2013. – „All I Want for Christmas Is You” – Mariah Carey

Iako je pjesma prvobitno objavljena 1994., ponovno je postala najpoznatija božićna pjesma 2010-ih.

2018. – „Santa Tell Me” – Ariana Grande

Šarmantna, zarazna i popularna pjesma koja je postala božićni favorit.

‘Fairytale of New York’ The Pogues (ft Kirst MacColl) pic.twitter.com/mAuXz67XY0 — YesKnow (@yesknow) December 24, 2024

2020-e: Kombinacija nostalgije i novih hitova

Nove pjesme nastavljaju se pojavljivati dok klasični hitovi i dalje dominiraju.

2020. – „Christmas Saves the Year” – Twenty One Pilots

Pjesma napisana tijekom pandemije COVID-19, donosi poruku nade i utjehe.

2021. – „Merry Christmas” – Ed Sheeran & Elton John

Pictured is Gayla Peevey, 10 year old singer of “I want a Hippopotamus for Christmas” and the young hippo, Matilda that was acquired for the OKC Zoo as a result of the song’s fundraising effots. pic.twitter.com/H3g7tZpHaZ — Brent Bisgård (@brent_bisgard) December 3, 2024

Popularna suradnja koja je postala novi božićni hit.

2022. – Vraćaju se starije pjesme poput „I Want a Hippopotamus for Christmas” i „Dominick the Donkey”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Primorac prozvao Milanovića nakon sučeljavanja Snijeg paralizirao Hrvatsku: Otkazani autobusi iz Splita, odron kod Makarske, u Lici mećava…