Znate li što je “sindrom dobre djevojke”? On značajno utječe na zdravlje žena

Podijeli :

Pexels / Ilustracija

Jeste li čuli za "sindrom dobre djevojke"? On se javlja kod žena koje osjećaju potrebu udovoljavati svima oko sebe dok svoje želje stavljaju na posljednje mjesto. Upravo zbog toga mogu nastati brojni zdravstveni problemi.

Terapeutkinja Diane Lange je u razgovoru za New York Post navela kako brojne žene pate od “sindroma dobre djevojke”.

“Mnoge od nas su odgajane da budu tihe i pobrinu se da svi ostali budu sretni. To je naučena osobina. Muškarci mogu ugađati drugima, ali se većinom žene tako ponašaju zbog načina na koji smo odgojene”, objasnila je.

Može li konzumiranje tamne čokolade smanjiti stres?

“Sindrom dobre djevojke” podrazumijeva nepostojanje granica, strah od sukoba i iznošenja vlastitog mišljenja i slično. Mnogi nisu svjesni da ovo ponašanje također utječe i na fizičko zdravlje. Dolazi do problema sa stomakom, glavobolja, poremećaja spavanja, gubitka apetita itd., prenosi Klix.

Naravno, “sindroma dobre djevojke” možete se riješiti tako što ćete naučiti postavljati granice i govoriti ‘ne’ onome što vas čini uznemirenom.

Lange je kazala da su u izlječenju bitni i mali koraci poput toga što ćete otići na spavanje ranije, jesti kvalitetniju hranu, ići u šetnju itd. Također je navela kako biste svakog jutra trebali pisati dnevnik, tj. nabacati na papir svoje misli bez prosuđivanja. Trebate biti spremni na to da će ovaj proces biti i zastrašujući.

“Ako se promijenite i kažete ‘ne’ i postavite granice, to će utjecati i na ljude oko vas. Budite spremni na to da se oni uznemire ili da se vaši odnosi s njima promijene. To je znak da dobro radite posao”, rekla je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok

#related-news_1