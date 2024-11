Ovo su najbolji trikovi za vaš iPhone: Jeste li ih već isprobali?

Podijeli :

Od superbrzog snimanja i brzog ulaska u kameru, preko zakazivanja slanja poruka, pa sve do dešifriranja uputa za pranje odjeće... Znate li za ove "skrivene" iPhone funkcije?

Bez obzira na to koliko dugo koristite iPhone, uvijek postoji nešto novo što možete otkriti. Od trikova za uštedu vremena do skrivenih postavki, on može puno više nego što se čini na prvi pogled.

Evo nekoliko korisnih funkcija koje će vas možda iznenaditi i učiniti njegovo korištenje jednostavnijim, pametnijim i zabavnijim.

Prepoznajte biljke i životinje

Pitate se koja je to vrsta drveta ili ptice?

Jednostavno fotografirajte, dodirnite gumb s informacijama na ekranu i ako ih vaš iPhone prepozna, pojavit će se simbol sa zvjezdicama. Dodirnite ga kako biste saznali više o biljci ili životinji i tako brzo identificirali prirodu oko sebe.

Zakažite slanje poruka

Želite poslati poruku u određeno vrijeme, a da ne budete kasno budni? U aplikaciji za poruke napišite tekst, dodirnite znak ‘+’, odaberite Pošalji kasnije te točno vrijeme i datum kada želite da se poruka pošalje.

Zaštitite privatne kartice u Safariju

Zadržite svoje privatne kartice sigurnima tako što ćete omogućiti otključavanje Face ID-jem za Safari. Idite na Postavke > Safari i uključite opciju Zahtijevaj Face ID za otključavanje privatnog pregleda kako biste zaštitili privatne kartice od drugih.

Odaberite sve s dva prsta

Za brze radnje u aplikacijama kao što su Poruke, Mail, Bilješke i Podsjetnici kliznite dva prsta dolje kako biste odabrali sve na ekranu. Ovaj trik radi i u nekim aplikacijama treće strane, kao što je Telegram, ali još nije dostupan u Gmailu.

Dešifrirajte simbole za njegu odjeće

Fotografirajte etiketu s uputama za pranje odjeće, dodirnite ikonu informacija i odaberite ‘Look up Washing Care’. Rezultati će vam pokazati značenje svakog simbola, olakšavajući vam pravilnu njegu odjeće, prenosi Tportal.

Vodite računa o tome da kontekstualna pretraga traži da koristite jedan od podržanih jezika, što u ovom slučaju znači engleski.

Zaključajte aplikacije Face ID-jem

Ako ne želite da drugi pristupaju određenim aplikacijama, možete koristiti Face ID kao zaključavanje. Držite pritisnutu ikonu aplikacije, odaberite ‘Zatraži Face ID’ i odsad tu aplikaciju možete otvoriti samo vi.

Brz pristup kameri na zaključanom ekranu

Klizanjem ulijevo zaključanog ekrana otvarate aplikaciju kamere. Za brže fotografiranje koristite fizičku tipku za glasnoću kao okidač. Ako tražite savršenu fotografiju, možete aktivirati brzo snimanje povlačenjem tipke za snimanje prema lijevo.

Ovom metodom snimit ćete velik broj fotografija odjednom i nakon toga u aplikaciji fotografije izabrati onu koja vam se najviše sviđa.

Dugim pritiskom na tipku za snimanje započet ćete videosnimanje.

Premjestite više aplikacija odjednom

Prilikom uređivanja početnog zaslona jednostavno premjestite više aplikacija odjednom. Dugo pritisnite ikonu aplikacije dok ne počne treperiti, a zatim dodirnite one koje želite premjestiti i sve će se preseliti kao grupa, piše Wirecutter.

