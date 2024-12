Legenda među rock gitaristima najavljuje novi solo album

Podijeli :

Goran Stanzl/PIXSELL

Na pomolu je novi solo album legendarnog gitarista Guns N' Roses Slasha. Ovo će biti peti glazbeni projekt s Mylesom Kennedyjem i The Conspirators. Prema Kennedyju, glazba je napisana, a sada je vrijeme za snimanje.

Nakon što je na proljeće objavio solo albuma Orgy of the Damned, gitarist Slash, poznati član benda Guns N’ Roses, već planira novi album. Nakon što je napisao Classic Rock, priprema ga s Mylesom Kennedyjem i The Conspiratorsima. Ovo je Slashov peti projekt s Kennedyjem.

Hard rock legende Divlje Jagode vraćaju se s novim albumom Legende elektroničke glazbe stižu na INmusic

Pjevač Kennedy, inače frontmen hard rock benda Alter Bridge, otkrio je tu vijest u radijskoj emisiji Trunk Nation. Rekao je da on i Slash pripremaju materijal za novi album, koji će uslijediti nakon posljednjeg u 2022., pod nazivom 4.

Prema Kennedyju, sve osim jedne pjesme su već gotove, a ritam gitarist Frank Sidoris, bubnjar Brent Fitz i basist-vokal Todd Kerns navodno rade na petoj ploči. “Slash mi je prvo slao demo snimke pjesama, a onda sam, kad smo se upoznali, smišljao melodije i tekstove. I tako je sve gotovo, s izuzetkom jedne pjesme. Sad još samo moram pronaći trenutak da dođem u studio…”, objasnio je.

Pedesetdevetogodišnji Slash trenutno je u jednom od najzaposlenijih razdoblja svoje karijere, piše glazbeni portal Classic Rock. U proljeće je objavio blues album Orgy Of The Damned na kojem su gostovali renomirani glazbenici poput Billyja Gibbonsa iz ZZ Topa, Briana Johnsona iz AC/DC-a i Demi Lovato. Puno je nastupao s The Conspirators i grupom S.E.R.P.E.N.T., a već je najavljena turneja Guns N’ Rosesa po Europi i Arapskom poluotoku za proljeće i ljeto 2025. godine.

Nedavno su se pojavile i glasine o novoj glazbi Guns N’ Rosesa. Bend nije objavio ploču od kineske demokracije iz 2008. Basist Duff Mckagan je nedavno rekao za Trunk Nation, “Postoji želja i plan za novu glazbu.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Iskorak u socijalnoj skrbi: Što donosi Zakon o inkluzivnom dodatku? Hoće li i kada biti sučeljavanje Milanovića i Primorca? Evo što kažu iz Ureda predsjednika