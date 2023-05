Sting: Glazbenici moraju stati u obranu protiv umjetne inteligencije

Podijeli :

Britanski glazbenik Sting upozorio je da njegovi kolege danas moraju stati u obranu svoga rada od sve češćih pjesama koje je stvorila umjetna inteligencija te je pozvao na oprez u pogledu takve tehnologije, piše BBC.

“Temeljni blokovi glazbe pripadaju nama, ljudskim bićima”, rekao je u intervjuu BBC-ju.

Sting smatra da će se u predstojećih nekoliko godina voditi prava bitka jer će trebati braniti ljudski kapital od umjetne inteligencije. Njegov je komentar uslijedio nakon što se u brojnim pjesmama već koristi umjetna inteligencija koja “klonira” vokale poznatih umjetnika.

Jedna takva pjesma bila je kratko dostupna na platformama za streaming glazbe prije nego što je povučena nakon pritužbe zbog autorskih prava Universal Music Groupa, izdavačke kuće koja izdaje i Stingovu glazbu.

AI tehnologija korištena je u pjesmi objavljenoj prošli mjesec pod nazivom “Heart On My Sleeve” u kojoj se u lažnome duetu imitiraju vokali kanadskih pjevača Drakea i The Weeknda.

U veljači je DJ David Guetta iskoristio novu tehnologiju da bi dodao Eminemov “glas” u jednom od svojih nastupa uživo.

“Ne smijemo dopustiti da strojevi tek tako preuzmu kontrolu. Moramo biti oprezni”, kazao je Sting. “Takvi su alati korisni, no mi ih moramo pokretati”.

“To je slično načinu na koji gledam film sa CGI (računalno generiranom slikom). Ne impresionira me to”, rekao je Sting.

Kazao je da ga vrlo brzo obuzme dosada dok gleda računalno generiranu sliku te pretpostavlja da će se jednako osjećati kada glazbu bude stvarala umjetna inteligencija.

“Možda će to funkcionirati u slučaju elektronske dance glazbe, ali kada je riječ o pjesmama u kojima se izražavaju emocije…, mislim da me takvo nešto neće dirnuti”.

