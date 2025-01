Što je suhi siječanj i zašto je dobro pauzirati s alkoholom?

Podijeli :

Puno je odličnih razloga da u siječnju odlučite barem nakratko prestati s alkoholom. Možda ste popili malo previše tijekom praznika ili želite započeti zdravu rutinu, a ne možete si priuštiti kalorije ili gubitak energije i motivacije koje piće može donijeti.

“Ili to može biti netko tko se doista počinje pitati ili preispitivati ​​svoj odnos s alkoholom, a ovo je prilika da se to stvarno istraži”, rekla je dr. Sarah Wakeman, medicinska direktorica za poremećaje ovisnosti o drogama u centru u Brighamu.

“Nekim ljudima može biti jako teško izgovoriti obećanje “Neću piti cijeli mjesec”, no jedino ćete ako pokušate i doznati koliko će vam to doista lako ili teško pasti”, rekla je dr. Sanam Hafeez, neuropsihologinja iz New Yorka.

1. Postavite cilj za suhi siječanj

“Za stvaranje navika pomaže biti jasan oko svojih ciljeva”, rekla je Wakeman koja je ujedno i predavačica na Harvard Medical School, a prenosi CNN.

“Istraživanje kaže da je vjerojatnije da ćemo ciljeve postići ako su istinski relevantni za vas, a ne neodređeni poput “Trebala bih prestati piti jer je piće loše'”, rekla je. Konkretni ciljevi kao što su usvajanje novih navika spavanja ili rutina vježbanja olakšat će vam da smanjite s pićem”, rekla je i dodala:

“Manje pijenja tijekom vremena može imati mjerljive koristi za vaše zdravlje u smislu krvnog tlaka, rizika od raka, rizika od bolesti jetre i drugih stanja”, rekla je Wakeman, a osvrnula se i na dugoročnije rezultate: “Tijekom mjesec dana možete primijetiti neke kratkoročne prednosti poput boljeg sna, boljeg tena, osjećaja bistrije glave i više energije”, dodala je.

2. Kako ići na suho

Mnogi od nas možda su upoznati s SMART ciljevima na poslu ili u školi. Koriste se kako bi pomogli ljudima da postave dostižne ciljeve. Akronim označava:

1. Konkretno: Postavite dostižan cilj, poput smanjenja pijenja na tri dana u tjednu. Možete postupno dodavati dane dok ne postignete svoj konačni cilj.

2. Mjerljivo: Koliki ćete broj pića izbaciti i koliko su velika? Pivo je pola litre, čaša vina je dva deci, a porcija žestokih pića je 0,03 litara.

3. Ostvarivo: Pobrinite se da tijekom mjeseca apstinencije niste zatrpani društvenim angažmanima na kojima će se vjerojatno posluživati ​​alkohol.

5. Temeljeno na vremenu: Postavite razuman vremenski okvir unutar kojeg ćete se suzdržavati od pijenja alkohola. Ako želite, kasnije možete postaviti drugi, ambiciozniji cilj.

“Ako postavite letvicu previsoko, mogli biste doživjeti neuspjeh, stoga je bolje postaviti manje ciljeve”, istaknula je Hafeez. “Ništa ne počinje bez iskrenog razgovora sa samim sobom.”

3. Podijelite svoj cilj s drugima

Informiranje nekoliko prijatelja ili članova obitelji o vašem cilju, pa čak i ako se to napravi na društvenim mrežama, može vam pomoći da svoj cilj i postignete, kažu stručnjaci.

“Mislim da se iza toga krije popularnost suhog siječnja”, rekla je Wakeman. “Ako javno izjavite da ćete nešto učiniti, vjeojatnije je da ćete se toga držati nego ako to zadržite za sebe.”

4. Suhosiječanjska pića

Pijenje je često povezano s društvenim okupljanjima ili zabavom pa to može naviknuti vaš mozak da alkohol promatra kao nešto pozitivno. Protiv tih se poriva možete boriti tako da vaše najdraže alkoholno piće zamijenite nečim podjednako prazničnim ili ukusnim, kažu stručnjaci.

“Za neke ljude to može biti samo gazirana voda, a za druge ljude to može biti tzv. mocktail, bezalkoholni koktel ili neka vrsta (bezalkoholnog) pića koje djeluje zabavno i slavljenički”, predlaže Wakeman.

“Zamjena jednog ponašanja drugim može uspjeti jer varate svoj mozak”, pojašnjava Hafeez. “To vam apsolutno pomaže da izbjegnete iskušenje.”

Cijela jedna industrija posvećena je izradi bezalkoholnih pića okusom barem malo podsjećaju na alkoholne pandane. Neki čak tvrde da uključuje sastojke koji su “smirujući” ili “zdravi”.

“Skeptičan sam prema svemu što dolazi u čaši, a za što se tvrdi da vas opušta ili ima nevjerojatne zdravstvene dobrobiti”, rekla je Wakeman. “Ali ako je to alternativa koja vam omogućuje da se osjećate da ste izvukli maksimum iz druženja i pomaže vam da napravite promjene koje želite, mislim da nema negativnih strana.”

5. Pratite svoj napredak, cilj i osjećaje

Čak i ako na kraju ne uspijete izbaciti sav alkohol, praćenje vaših emocija i poriva da otkrijete svoje okidače može biti od pomoći, rekla je Wakeman. “Čak i samo mjerenje vašeg ponašanja, bilo da se radi o alkoholu ili tjelovježbi ili vašoj prehrani, može biti intervencija sama po sebi”, rekla je.

“Ako netko još nije spreman napraviti promjene, jednostavno vođenje dnevnika o tome kada pijete, u kojim situacijama pijete više i kako se osjećate u tim trenucima, može vam stvarno pomoći da prepoznate vrstu osjetljivijih situacija u kojima vjerojatnije je da će piti”, dodao je Wakeman.

6. Pratite svoje simptome

Postoji još jedan element koji je važan za postizanje suhog siječnja, kažu stručnjaci. Važno je primijetiti pokazujete li vi – ili vaša voljena osoba – bilo kakve negativne simptome zbog smanjenja ili eliminacije alkohola. To bi mogao biti znak da vam je potrebna stručna pomoć kako biste postigli svoj cilj.

“Prva stvar na koju treba obratiti pozornost jest imate li zapravo poremećaj konzumiranja alkohola”, rekao je Wakeman. “Ako je netko jako puno pio svaki dan i izložen je riziku od simptoma odvikavanja, tada zapravo može biti opasno naglo prestati.”

Osoba s poremećajem konzumacije alkohola, koja se navikla imati određenu količinu alkohola u tijelu svaki dan, može ući u apstinenciju i doživjeti ozbiljne fizičke simptome kao što su drhtavica, znojenje, ubrzan rad srca i napadaji.

To bi bio pravi pokazatelj da trebate razgovarati s medicinskim stručnjakom o procesu liječenja, odnosno odvikavanja.

