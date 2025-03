Tamna enegija – što je to?

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Tamna energija čini otprilike 70 posto svemira, ali ne znamo ništa o njoj. Otprilike 25 posto svemira čini jednako tajanstvena tamna tvar, ostavljajući samo pet posto za sve što možemo vidjeti i dodirnuti - materiju koja se sastoji od atoma.

Novi teleskopi – novi odgovori

Tamna energija naziv je koji su znanstvenici dali nepoznatoj sili koja ispunjava svaki kutak svemira, djelujući kao antigravitacijska snaga koja potiče njegovo ubrzano širenje.

Ali neki nedavni kozmološki podaci razbijaju vodeću teoriju o ovom fenomenu, što bi na kraju moglo značiti da će čovječanstvo morati ponovno razmisliti o našem razumijevanju svemira.

A s nekoliko novih teleskopa, znanstvenici se nadaju da će uskoro imati konkretne odgovore.

Evo što trebate znati o onome što mnogi znanstvenici nazivaju najvećom misterijom u svemiru.

Što je točno tamna energija?

Nitko ne zna. Nevidljiva je i ne stupa u interakciju s materijom ili svjetlom. A možda i ne postoji.

Ova priča počinje – kao i sve ostalo – velikim praskom prije oko 13,8 milijardi godina, kada se svemir počeo širiti.

Otkriveno što su astronauti koji su devet mjeseci bili u svemiru radili svako jutro da ne polude

Od tada traje “svemirsko potezanje konopa” između dviju tajanstvenih sila, rekao je za AFP Joshua Frieman, teoretski astrofizičar sa Sveučilišta u Chicagu.

Smatra se da tamna tvar spaja galaksije, dok ih tamna energija razdvaja. Tijekom prvih devet ili više milijardi godina svemira, “tamna tvar je pobjeđivala”, formirajući galaksije i sve ostalo, rekao je Frieman.

A onda je tamna energija prevladala, počevši ubrzavati širenje svemira.

Svemir se širi – i to sve brže i brže

Međutim, tijekom većeg dijela povijesti znanstvenici nisu imali pojma o ovoj svemogućoj borbi. Mislili su da će se širenje svemira jednostavno početi usporavati zbog gravitacije.

Sve se promijenilo 1998. godine, kada su dvije odvojene skupine astronoma primijetile da su udaljene supernove dalje nego što bi trebale biti. To je dovelo do otkrića da svemir ne samo da se širi nego to radi sve brže i brže.

Dakle, što bi moglo biti uzrokom ovog ubrzanja? Oni su ovoj čudnoj sili dali ime: tamna energija.

Koje su glavne teorije?

Vodeća teorija dugo je bila da sam prazan prostor proizvodi tamnu energiju. Zamislite šalicu kave, rekao je Frieman.

“Ako uklonim sve čestice iz šalice kave, tamo još uvijek ima energije zahvaljujući onome što zovemo kvantni vakuum”, rekao je.

Kineska svemirska stanica primit će prvog stranog astronauta

Ova energija praznog prostora poznata je kao kozmološka konstanta. To je teorija koja se koristi u standardnom modelu kozmologije, Lambda-CDM, koji je naša najbolja pretpostavka o tome kako svemir funkcionira.

No posljednjih se godina pojavilo nekoliko znanstvenih rezultata koji podržavaju suparničku teoriju – nazvanu evoluirajuća tamna energija -koja je standardni model dovela u pitanje.

U srijedu su novi rezultati spektroskopskog instrumenta za istraživanje tamne energije pružili najnovije znakove da bi tamna energija zapravo mogla slabiti tijekom vremena.

Međutim, znanstvenici koji stoje iza istraživanja naglašavaju da još nema konačnog dokaza.

Kozmološka konstanta?

Ako se dokaže da je točna, to bi isključilo mogućnost da je tamna energija kozmološka konstanta.

To ne može biti “energija praznog prostora – jer se prazan prostor ne mijenja”, objasnio je Frieman, vodeći zagovornik teorije. Da bi se tamna tvar promijenila, vjerojatno bi bilo potrebno postojanje neke nevjerojatno lagane, još nepoznate čestice.

Druga je mogućnost da nešto nije u redu s našim izračunima ili našim razumijevanjem gravitacije.

Einsteinova teorija relativnosti izdržala je nevjerojatnu količinu znanstvenih ispitivanja tijekom prošlog stoljeća i uvijek iznova se pokazala ispravnom. Nema dokaza da je Einstein bio u krivu, ali postoji “malo prostora” za promjenu njegove teorije kada je riječ o najvećim razmjerima svemira, rekao je Frieman.

Moćni teleskop snimio udaljeni planet, znanstvenici na nogama

Kada bismo mogli znati više?

ajbolji način za razumijevanje tamne energije je promatranje ogromnog dijela neba, uzimajući u obzir što više galaksija sa što više podataka, a hrpa novih teleskopa radi upravo na tome.

U srijedu je europski svemirski teleskop Euclid objavio svoje prve astronomske podatke od lansiranja 2023. godine, ali svi rezultati o tamnoj energiji bit će dostupni za nekoliko godina.

NASA-in svemirski teleskop Nancy Grace Roman, planiran za lansiranje 2027., i zvjezdarnica Vera Rubin u Čileu koja je u izgradnji također će se baviti tim problemom.

Ovo je uzbudljivo vrijeme za tamnu energiju, rekao je Frieman, dodajući da očekuje “definitivni odgovor” u sljedećih nekoliko godina.

Nema vremena za gubljenje, rekao je Frieman. “Svake minute koju čekamo, galaksije nestaju iz vidokruga.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.