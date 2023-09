Stručnjak naveo četiri razloga zašto nikada ne biste smjeli paliti ventilator tijekom noći

Podijeli :

Unsplash

Možda zvuči kao cool ideja da vam ventilator radi preko noći, pogotovo kada dođe do porasta temperatura, ali to nije dobro za vaše zdravlje, govori stručnjak za Mirror.

Stručnjak za spavanje Martin Seeley upozorio je da ne držite uključen ventilator dok spavate jer bi to moglo dovesti do nekih gadnih zdravstvenih problema.

Stručnjaci za spavanje otkrili točnu količinu sna ovisno o vašoj dobi Ako jedete ovo navečer, brže će vam sagorijevati masti tijekom spavanja

Uređaji su u redu za korištenje tijekom dana za ublažavanje vrućine. Međutim, stručnjak je savjetovao da ih ne držite upaljene jednom kada odete na spavanje. Martin Seeley, izvršni direktor i stručnjak za spavanje MattressNextDaya, kaže da postoje četiri glavna problema koja bismo trebali uzeti u obzir prije nego što upalimo ventilator prije spavanja.

Seeley kaže da je prvi razlog da ne aktivirate ventilatore dok spavate taj što mogu izazvati iritacije, poput astme i izazvati stvaranje alergena. “Električni ventilatori cirkuliraju zrak u prostoriji, ali također dižu prašinu, grinje, spore, pelud i druge alergene. To može dovesti do simptoma kao što su pretjerano kihanje, suzne oči, curenje nosa, svrbež u grlu i poteškoć” s disanjem”, kazao je Seeley, dodajući da bi trebalo redovito čistiti ventilator ako ga odlučite koristiti.

Stručnjak potom navodi i da dugotrajna uporaba električnih ventilatora isušuje zrak, zbog čega tijelo proizvodi više sluzi kako bi ostalo hidratizirano. To može dovesti do neugodnosti kao što su začepljen nos i glavobolja zbog problema sa sinusima. To se može izbjeći pijenjem najmanje dvije litre vode tijekom dana. Treći razlog posebno se odnosi na one koji nose kontaktne leće. Naime, korištenje ventilatora može izazvati suhe i nadražene oči.

Bolovi u mišićima četvrti su razlog zašto ne koristiti ventilator tijekom noći, budući da hladan zrak koji puše na postojeće bolove u mišićima može uzrokovati njihovu napetost i grčeve, što rezultira većom nelagodom. Umjesto toga, svoju jastučnicu ili termofor možete staviti u zamrzivač prije spavanja. A možete pokušati zamijeniti svoj zimski poplun lakšim ljetnim ili pokušati zadržati toplinu u potpunosti spuštanjem zavjesa i roleta tijekom dana kako biste ograničili količinu sunčeve svjetlosti koja ulazi u vašu spavaću sobu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.