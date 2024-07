Svjetska zvijezda, Ramiro Blas, dolazi u Pulu kao gost United Medije i Nove TV

Podijeli :

Ramiro Blas, argentinski glumac svjetskog glasa, poznat po ulozi doktora Sandovala u španjolskoj seriji Licem u lice (Vis a vis), stiže u Pulu kao gost United Medije i Nove TV, domaćina polufinalnog kruga ocjenjivanja za prestižnu Međunarodnu nagradu Emmy®.

Stručni žiri ocjenjivat će kategoriju Najbolji glumac (Best Performance by an Actor), a tim povodom brojni profesionalci iz svijeta televizije, produkcije i gosti iz kreativne industrije okupit će se 16. srpnja u Puli. Među brojnim gostima i uzvanicima prepoznat ćemo i glumca Ramira Blasa koji je ostvario zavidnu karijeru u brojnim projektima, a uoči svog dolaska u Hrvatsku dao je i ekskluzivni intervju za IN magazin.

Podijelio je svoja razmišljanja o filmskoj industriji, glumačkoj karijeri i nezaboravnim iskustvima s brojnih setova. Ramiro Blas proslavo se glumeći u argentinskim i španjolskim televizijskim serijama i filmovima. Njegova uloga u seriji Licem u lice (Vis a vis) donijela mu je međunarodnu prepoznatljivost i brojne pozitivne kritike. Osim toga, Blas je radio na projektima poput serije La fuga i filma No matarás (2020).

”Za mene je to odlična prilika za biti tamo, za naučiti nešto o industriji, nekad morate biti i s druge strane da vidite kako to funkcionirate”, izjavio je Blas povodom svog dolaska na ovaj prestižni događaj.

Blas je otkrio i koliko poznaje hrvatsku glumačku scenu: ”Jeste li čuli za Gorana Višnjića, Zrinku Cvitešić?” upitala ga je novinarka, na što je odgovorio: ”Da, čuo sam, oni su fantastični, odlični! Za mene su oni zvijezde.” Ovaj svestrani glumac glumio je i u hororu The Passenger. O tom iskustvu Blas kaže: ”Smiješno je. Smiješan film za mene jer obožavam horore. Bilo je zanimljivo iskustvo. Radili smo po noći, na hladnoći. 35 dana, tijekom dva mjeseca, odličan tim, sa smiješnim režiserima i odličnim

glumcima.”

Ramiro Blas veseli se dolasku u Pulu, a ovo vidi i kao priliku za umrežavanje i učenje od najboljih iz industrije. ”Najgora stvar za glumca je traženje idućeg posla. Morate živjeti kao normalna osoba cijelo vrijeme. Problem je što nemate konstantu, završite danas s filmom, ali ne znate gdje ćete raditi iduće”, podijelio je Blas, naglašavajući izazove s kojima se suočavaju glumci.

Polufinalni krug ocjenjivanja za Međunarodnu nagradu Emmy kulminirat će svečanom gala večerom koje će zasigurno biti jedno od najuzbudljivijih događanja ove godine, a dolazak Ramira Blasa, zajedno s brojnim drugim zvijezdama i gostima iz svijeta televizije, produkcije i filma, dodatno će obogatiti događaj.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Liječnica upozorava: Ne stavljajte klimu u kući ispod ove temperature, mogli bi završiti u bolnici Ministarstvo odbilo Rodne studije, stigle i prve reakcije