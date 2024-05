Taylor Swift nastavlja rušiti rekorde prodaje i streaminga albuma

Podijeli :

Noam Galai / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Pop megazvijezda Taylor Swift nalazi se na prvom mjestu glazbene ljestvice sa svojim albumom "The Tortured Poets Department", objavio je Billboard, dodajući da je tijekom prvog tjedna od objavljivanja prodan 1,91 milijun primjeraka tradicionalnih albuma, među kojima 859 tisuća vinilnih ploča, što je rekordna prodaja u modernom dobu.

U prvom tjednu album Taylor Swift također je generirao 891,34 milijuna službenih streamova na zahtjev, objavio je Billboard pozivajući se na podatke Luminatea.

Album je postigao najveći tjedan streaminga za album ikada i najveći tjedan prodaje za album na vinilu u modernom digitalnom dobu, objavio je Billboard.

Miljenica Amerike Taylor Swift službeno postala milijarderka

To je ujedno i najprodavaniji album do sada u 2024. To je 14. album Taylor Swift na vrhu ljestvice, čime se ona izjednačila s Jay-Z-jem među glazbenim solo umjetnicima.

Swift je 19. travnja objavila prvih 16 pjesama albuma “The Tortured Poets Department”, a dva sata kasnije iznenadila je obožavatelje otkrivši da se radi o dvostrukom albumu s još 15 pjesama.

Album, koje distribuira Universal Music Group, dobio je uglavnom pozitivne ocjene kritičara i obožavatelja.

Swift će u svibnju u Parizu nastaviti svoju Eras Tour, koncertnu turneju s najvećom zaradom u povijesti.

