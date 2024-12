Taylor Swift srušila još jedan rekord: “Ovo je najljepši rođendanski dar”

Podijeli :

SUZANNE CORDEIRO / AFP

Američka pjevačica i kantautorica Taylor Swift rekla je kako je činjenica da će u povijest ući kao najnagrađivanija dobitnica Billboardovih glazbenih nagrada za nju "najljepši rani rođendanski dar".

Pop superzvijezda osvojila je 10 nagrada, među kojima i onu za najboljeg izvođača i najbolji album na popisu Billboard 200 za glazbeni album “The Tortured Poets Department”, što ukupno čini 49 nagrada u karijeri.

“Ovo je najljepši rani rođendanski dar koji ste mi mogli dati, stoga vam puno hvala. Jako mi se sviđa, to je točno ono što sam željela”, rekla je Swift u unaprijed snimljenom govoru prije svojega 35. rođendana u petak.

Nagrade joj stižu nakon što je u nedjelju završila svoju rekordnu turneju Eras, koja je dominirala vijestima tijekom 21-mjesečnog trajanja.

“Za sve što je povezano s turnejom Eras i albumom ‘The Tortured Poets Department’, jednostavno vam moram zahvaliti”, rekla je, obraćajući se svojim obožavateljima. “To mi znači sve, znači mi što ste prihvatili moj rad i puno mi znači što vam je toliko stalo do moje glazbe.”

Na svečanoj dodjeli nagrada mnoga su priznanja dobile i britanske zvijezde poput Due Lipe i grupe Coldplay.

Među ostalim dobitnicima nagrada su reper Drake, proglašen najboljim rap izvođačem, najboljim rap muškim izvođačem, a dobio je priznanje i za najbolji rap album “For All The Dogs”. Doja Cat je najbolja rap pjevačica, a nagrada za najbolju rap pjesmu pripala je Kendricku Lamaru za “Not Like Us”.

Nagradu za najboljega novog glazbenog umjetnika dobila je američka kantautorica Chappell Roan, koja je rekla kako joj je “dugo trebalo” da se probije u glazbenoj industriji.

Billboard je američki tjednik posvećen glazbenoj industriji osnovan u Cincinnatiju 1894. Smatra se jednim od najrelevantnijih i najnepristranijih izvora informacija o glazbenoj industriji. Tjedno objavljuje neke od najvažnijih međunarodnih top lista najpopularnijih pjesama i albuma u raznim kategorijama. Ističu se Billboard Hot 100, koji rangira 100 najpopularnijih pjesama neovisno o žanru te se u SAD-u koristi kao standardni pokazatelj fizičke i digitalne prodaje i radijskog emitiranja, dok je Billboard 200 istovrsni pokazatelj prodaje albuma.

