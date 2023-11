Facebook i Instagram pod novim udarom zbog naplate privatnosti: “Žele pratiti i profilirati ljude”

Podijeli :

rafapress/Shutterstock

Meta naplatom računa bez oglasa krši zakone EU-a o zaštiti potrošača, upozorila je u četvrtak europska potrošačka organizacija (BEUC) u pritužbi regulatorima, tražeći da se takva praksa zaustavi.

Od studenog korisnici Facebooka i Instagrama u Europi moraju plaćati naknadu za račune bez oglasa, a u Meti tvrde da je ta odluka u skladu s propisima EU-a budući da mogu odlučiti smije li kompanija prikupljati njihove podatke i koristiti ih za ciljane oglase.

Račun bez oglasa stoji 9,99 eura mjesečno za korisnike na webu i 12,99 eura za korisnike na iOS-u i Androidu. Model predstavlja valjani oblik pristanka na uslugu financiranu oglašavanjem i u skladu je s presudom europskog suda iz srpnja, tvrde u Meti.

Prije dva dana austrijska udruga za digitalna prava NOYB (None of Your Business), koju je osnovao aktivista za zaštitu privatnosti Max Schrems, požalila se austrijskom regulatoru da Meta naplatom naknade za račune bez oglasa korisnicima zapravo naplaćuje privatnost.

Njezinim stopama krenula je u četvrtak i najveća europska udruga za zaštitu potrošača i njezinih 18 članica koje su pritužbu poslale mreži europskih regulatora.

Meta traži od korisnik da pristanu na obradu podataka za potrebe oglašavanja, nudeći kao alternativu plaćanje naknade, a takva praksa predstavlja kršenje zakona EU-a o zaštiti potrošača i mora biti zaustavljena, poručili su.

Pritužbu su poslale bugarska, češka, danska, francuska, grčka, talijanska, latvijska, litvanska, nizozemska, norveška, poljska, slovačka, slovenska, španjolska, švedska i luksemburška udruga za zaštitu potrošača, stoji na BEUC-ovoj stranici.

Meta krši zakon EU-a o zaštiti potrošača korištenjem nepoštenih, obmanjujućih i agresivnih praksi”, naglasila je zamjenica glavnog direktora BEUC-a Ursula Pachl, izdvojivši primjer djelomične blokade usluga za potrošače kako bi brzo donijeli odluku.

Kompanija im istodobno šalje nepotpune i pogrešne informacije, dodala je Pachl.

BEUC ističe i problem “vrlo visoke naknade”.

“S obzirom na takvu naknadu potrošači će jednostavno pristati na Metino profiliranje i praćenje, a tehnološki div baš to i hoće. Od ljudi se ne bi trebalo tražiti da plaćaju za zaštitu privatnosti”, rekla je Pachl.

U Meti pak inzistiraju da nova usluga korisnicima nudi mogućnost izbora.

„Opcija plaćanja naknade za račune bez oglasa uravnotežuje zahtjeve europskih regulatora, korisnicima pruža mogućnost izbora, a Meti omogućuje da nastaviti pružati usluge svim ljudima u EU, EEA i Švicaskoj”, stoji u objavi Meta Platformsa od 30. listopada.

