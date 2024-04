Ljudi diljem svijeta planiraju masovne odmore i bolovanja zbog “najiščekivanije videoigre u povijesti”

Podijeli :

Pexels

Gameri na forumima i društvenim mrežama već sada najavljuju bolovanja i godišnje odmore kada novi nastavak igre bude dostupan.

Grand Theft Auto 6 jedna je od najiščekivanijih videoigara u povijesti. Posljednji nastavak iz ove iznimno popularne franšize predstavljen je prije više od deset godina, a kako se bliži izlazak novog nastavka GTA, tako raste i uzbuđenje gamera, prenosi Zimo.

Znanstvenici pokazali da moždane stanice u posudi mogu naučiti igrati videoigre

Kada će se igra pojaviti u prodaji, još nije poznato. Prema svim dosadašnjim podacima, to bi moglo biti tijekom 2025. godine, no iz Rockstara kažu kako ne žele žuriti, već su fokusirani na kvalitetu.

Kako je to nedavno rekao Strauss Zelnick iz Take Two Interactivea, kompanija cilja prema savršenstvu, što znači da su moguće dodatne odgode, no isto tako, to znači kako bi konačan proizvod trebao biti u skladu s visokim očekivanjima gamera.

A kolika su ta očekivanja najbolje možemo vidjeti po komentarima gamera na raznim forumima i društvenim mrežama na temu nadolazećeg nastavka Grand Theft Auta.

Naime, nakon informacija o potencijalnom novom traileru igre, što znači da je izdavanje korak bliže, fanovi su se raspisali o tome kako planiraju dočekati njeno službeno lansiranje.

Neki su toliko uzbuđeni da već sada znaju da će se na dan lansiranja biti bolesni, odnosno tako će barem javiti na svoj posao jer planiraju uzeti bolovanje kako bi imali dan samo za igranje GTA.

Neuroznanstvenik otkrio što se događa s mozgom djeteta dok igra videoigrice

No drugi imaju još veće planove, bilo kroz bolovanje ili kao godišnji, najzagriženiji ljubitelji Grand Theft Auta planiraju uzeti cijeli tjedan slobodno, a neki planiraju uzeti većinu godišnjeg odmora, odnosno čak tri tjedna u komadu, samo kako bi uživali u virtualnim ulicama Vice Cityja.

“Većina svijeta će se zaustaviti, a poslovi će se usporiti zbog nagle odsutnosti s posla”, samo je jedan od komentara s mreže koje su prenijeli na stranici Gamingbible.

Iako je riječ samo o komentarima s društvenih mreža, nije teško zaključiti kako bi najveći ljubitelji ove franšize zaista mogli uzeti slobodne dane i provesti puno sati i dana izvaljeni pred ekranima i, nakon više od desetljeća, uživati u novom nastavku jedne od najpopularnijih, ali i najkontroverznijih gamerskih franšiza u povijesti.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.