Masovni egzodus s Muskovog X-a? Ova društvena mreža sve je popularnija

Ian LANGSDON / AFP

Društvena mreža Bluesky postala je ne samo konkurent platformi X Elona Muska nego i iznimna prijetnja jer joj broj korisnika neprestano raste. Toliko da je u ovom trenutku na prvom mjestu američkog App Storea, Appleove trgovine aplikacijama. Ukupno, broji više od 15 milijuna korisnika, dvostruko više nego prije tri mjeseca.

Za tako nešto podosta je odgovoran Musk osobno, navodi CNN, čiju društvenu mrežu korisnici napuštaju zbog njegove potpore novoizabranom predsjedniku Donaldu Trumpu, ulozi koju je imao u tom izboru, ulozi koju će imati u njegovoj vlasti, ali i zbog retorike unazad nekoliko godina. Retorike koja je privukla ekstremnu desnicu, rasiste, popularizirala teorije zavjera i širenje fake newsa. Musk sve to dopušta pod izlikom slobode govora, koju je oduzeo novinarima i ugasio im X korisničke račune. Jer mu se nije svidjelo što pišu i kako ga propituju.

Stoga, Bluesky se nameće kao alternativa. Svakako, popularizirali su je brojni novinari, poznate osobe, brendovi i jedan moćni mediji, koji su odlučili poslovanje premjestiti tamo i prekinuti ga na X-u. Primjerice, to su Charlie Warzel iz Atlantica, Maru Gay iz New York Timesa, bivši voditelj CNN-a Don Lemon… The Guardian je najzvučniji i najveći medij koji je napustio X, od slavnih osoba to su učinili Whoopi Goldberg i Jim Carrey, a listu brendova predvodi Balenciaga.

Međutim, iako Bluesky trenutno doživljava “svoj trenutak”, tri godine nakon pokretanja, treba biti oprezan s tvrdnjama da će ugasiti X. Budući da je privatna kompanija, X ne dijeli broj korisnika. Nedavne procjene trećih strana o trendovima korisnika su mješovite, iako izgleda da je stalni rast broja korisnika, koji je platforma bilježila prije nego što je Musk preuzeo vlasništvo, u protekle dvije godine zaustavljen.

“Upotreba X-a je na najvišem nivou ikada i nastavlja rasti. Za sve naše korisnike – svih interesa, političkih opcija i stavova – uvijek ćete imati mjesto za slobodnu i sigurnu globalnu diskusiju”, izjavila je izvršna direktorica platforme Linda Yaccarino.

Ono što se oko brojki zna jest da je više od 115.000 korisnika X-a u SAD-u deaktiviralo račune dan nakon izbora, što je najveći dnevni egzodus otkako je Musk preuzeo kontrolu nad platformom, navodi Similarweb. To uključuje samo korisnike koji su deaktivirali račune putem web stranice, a ne putem mobilne aplikacije.

No, X je također zabilježio najveći web promet istog dana, s 46,5 milijuna posjeta, što je porast od 38 posto u odnosu na prosjek prethodnih mjeseci. Bluesky je također zabilježio skok dnevnih posjeta na dan izbora i dan nakon, dosegnuvši 1,2 milijuna i 1,3 milijuna, što je porast s otprilike 800.000 u prethodnim danima.

Naravno, X i dalje ima daleko više korisnika od Blueskyja, njih oko 300 milijuna. I Muska sve ovo svakako ne brine jer X mu nije posao od kojeg zarađuje direktno novac, ali svakako je alat kojim dolazi do novca. Analitičari vjeruju da bez platforme u svom posjedu, a samim time i kontrole nad algoritmima, mogućnosti uvida u preferencije i osobne podatke korisnika, ne bi uspio izvesti što je izveo za Trumpa.

