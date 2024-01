“Predobro da bi bilo istinito”: TikTokom se proširile prevare, evo kako ih prepoznati

Podijeli :

Godine 2020. TikTok je omogućio značajku kupnje koja je tvrtkama omogućila povezivanje svojih trgovina s tom platformom. 48% korisnika kupilo je proizvod koji su vidjeli na TikToku, izvijestio je The Better Than Business Bureau (BBB).

Ova specifična statistika izvedena je iz ankete Bankrate koja se temelji na grupi od 3000 odraslih osoba koje su upitane jesu li ikada kupile proizvod na društvenim mrežama, piše Cybernews.

Najveći raspon korisnika TikToka je između 10 i 19 godina, što znači da bi mladi mogli biti u opasnosti da budu prevareni, otkrili su stručnjaci QRFY-a.

QRFY je usluga za izradu QR koda koja korisnicima omogućuje generiranje, upravljanje i statističko praćenje svojih QR kodova, piše Cybernews.

Međutim, sudionici u istraživanju Bankrate imali su 18 ili više godina prema platformi TikTok.

TikTok navodi da je platforma namijenjena pojedincima koji imaju 13 ili više godina i da proaktivno nadzire maloljetničke račune koji se zatim brišu.

Platforma definira prijevare kao “prijevarne radnje koje se mogu dogoditi online” i obično uključuju iskorištavanje pojedinca za novčanu dobit.

Istražite i vjerujte provjerenim prodavačima

Istražite prodavača tražeći podatke za kontakt i angažman u trgovini. To će vam pomoći da provjerite legitimnost prodavatelja.

Provjereni prodavači često na svojoj stranici imaju plavu kvačicu koja pokazuje njihovu valjanost. Uvijek provjeravajte recenzije i izbjegavajte prodavače koji nemaju recenzije s legitimnih računa.

Podaci za kontakt kao što su e-adrese, telefonski brojevi i poslovne web stranice legitimnih prodavača trebali bi biti dostupni, a legitimni prodavači trebali bi odgovarati kada ih se kontaktira.

Ne vjerujte svemu što vidite

Često su pojedinci plaćeni za promoviranje proizvoda na TikTok-u. Ti oglasi možda ne odražavaju pravo mišljenje korisnika i mogu dovesti u zabludu.

Određeni proizvodi, poput električnih proizvoda, nose visok rizik jer nisu regulirani kao u uobičajenom trgovačkom okruženju. Ovi proizvodi mogu biti nesigurni ili neispravni.

Ti su proizvodi često skupi i korisnici bi mogli riskirati gubitak novca ako su nezakoniti. Sve kvarljivo, poput zdravstvenih i kozmetičkih proizvoda, može biti nesigurno jer možda nije podvrgnuto odgovarajućim sigurnosnim propisima. Budite oprezni pri kupnji te razmislite o drugim mogućnostima kupnje.

Vjerujte svom osjećaju

Skupi proizvodi po nepojmljivo niskim cijenama vjerojatno zvuče previše dobro da bi bili istiniti. Vjerujte svojim instinktima dok kupujete i izbjegavajte kupnju dizajnerskih ili skupih predmeta koji bi mogli biti krivotvoreni.

Ako se TikTok trgovina ne čini legitimnom ili joj nedostaje profesionalnosti, potražite druge prodavače.

Odvagnite faktor rizika i procijenite je li ono što namjeravate kupiti legalno.

“TikTok prodavači rade pod potpunom transparentnošću, što znači da su oglasi ispravno označeni,” navodi QRFY.

Stoga bi kupci trebali prepoznati oglas i suzdržati se od impulzivnih kupnji.

TikTok zaštita i njena ograničenja

Kupci bi trebali biti svjesni TikTok zaštite i razumjeti da ih nelegitimni prodavači mogu zaobići. “Aplikacija nudi povrat novca u roku od 30 dana za proizvode koji nikad ne stignu, koji su neispravni ili ne odgovaraju opisu”, navodi QRFY.

Ako mislite da je prodavatelj lažnjak, kontaktirajte TikTok i prijavite račun. TikTok trgovine podliježu probnom razdoblju nakon odobrenja, prema TikToku.

Smjernice korisničke službe koje provodi TikTok navode da trgovine moraju poštivati ​​zakone i da će TikTok Shop odgovorno ublažiti sukobe nakon prodaje između potrošača i prodavača, rekli su iz TikToka.

Korisnici bi trebali koristiti sigurne metode plaćanja kao što su PayPal ili kreditne kartice prilikom kupnje artikala, jer te metode nude određenu razinu zaštite.

TikTok navodno provjerava prodavače, ali stvaranje lažne trgovine previše je jednostavno, dodaje QRFY.

