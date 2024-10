Jeste li dobili ovakav SMS? Banka na meti prevare: “Duboko smo zabrinuti…”

Podijeli :

Nova prevara proširila se putem SMS poruka, a ovaj put je na meti banka Revolut. Kako su nam javili naši čitatelji, klijenti ove banke, proteklih su dana primili SMS poruku u kojoj se pošiljatelj predstavlja kao Revolut i traži ažuriranje kartice.

U SMS poruci se također navodi i poveznica na kojoj bi primatelji poruke trebali ažurirati karticu. No, budući da je poruka poslana s broja koji se pretraživanjem ne može povezati s Revolutom, a na samoj aplikacijinije zaprimljena obavijest o ažuriranju kartice, cijela poruka zapravo više izgleda kao još jedna u nizu online prevara.

U ovom slučaju to nije nimalo bezazleno jer bi mogla biti ugrožena i novčana sredstva korisnika pa smo stoga kontaktirali Revolut.

“Poruka koju ste primili vjerojatno je pokušaj krađe identiteta. Nemojte kliknuti na poveznicu niti davati bilo kakve osobne podatke”, rekli su nam iz korisničke podrške Revoluta.

Dodaju da je najsigurnija opcija korištenje službene aplikacije ili web stranice banke. Savjetuju klijente da ne otvaraju poveznice u ovakvim porukama.

“U većini slučajeva, nažalost, radi se o prijevarnim porukama koje se, nažalost, još uvijek šalju određenom broju korisnika i nekorisnika”, dodaju iz korisničke službe.

Više informacija dobili smo od Ingride Daunaraviciene, voditeljice komunikacija Revoluta za Češku, Slovačku, Sloveniju i Hrvatsku.

“Revolut je duboko zabrinut zbog velikog broja prevara koje se provode putem lažnih telefonskih poziva i SMS poruka. Revolut vas nikada neće nazvati zbog sigurnosti vašeg računa, a da vas prvo o tome ne obavijesti putem našeg sigurnog chata unutar aplikacije. Ako su korisnici u nedoumici, potičemo ih da nam se obrate putem chata u aplikaciji radi podrške”, rekla je Daunaraviciene za N1.

Dodaje da Revolut s klijentima komunicira samo putem sigurnog chata unutar aplikacije jer je to najsigurniji način komunikacije s korisnicima, tako da mogu biti 100% sigurni da razgovaraju s korisničkom podrškom Revoluta, a ne s prevarantom.

Koliko su opasne ove prevare?

Govoreći o tome koliko ovakve prevare mogu biti opasne, stručnjak za informatičku sigurnost Lucijan Carić nam je kazao da korisnici u konačnici mogu ostati bez novca.

“U pravilu, ako na tom mjestu traže podatke o kreditnoj kartici i kontrolonom broju i slično, a može im se instalirati i neki softver na uređaj koji nakon toga može biti izvor problema i krađe, svašta je moguće”, istaknuo je.

“Što god napravite krivo, to je gotovo nepopravljivo. Ljudi često idealiziraju svoje podatke. Puno podataka o ljudima za koje oni misle da su privatni i zaštićeni, nisu takvi”, rekao je, navodeći da se neki podaci poput imena i prezimena, telefonskog broja i OIB-a mogu pronaći onilne, primjerice u zemljišnim knjigama i slično.

No, ističe da postoje neki podaci koji su privatni i koje ne treba dijeliti. “Primjerice, broj kreditne kartice ne dajete svakom, PIN od kreditne kartice ne dajete nikom, kontrolni broj od kartice ne dajete nikom. To su sve kontrolni mehanizmi koji se koriste kada nešto radite, kada kupujete karticom, kada podižete novac itd. Kad vas netko pita zato da bi to provjerio, onda je to sumnjivo.”

I Carić navodi da Revolut korsnike neće ispitivati o osjetljivim podacima putem SMS poruke. “Te prevare su danas užasno raširene, imate i ono da vas pošta obavještava da je došao paket, pa nešto ne štima, pa oni lažni kupci koji vam šalju novac… Treba biti jako konzervativan i ne treba nasjedati ni na što. Kod Revoluta, ako vas pita neke vaše podatke, a povremeno to rade, to onda naprave unutar aplikacije. Ako to nije pitanje unutar aplikacije, kao da se nije dogodilo. Aplikacija je komunikacijski kanal između vas i servisa.”

