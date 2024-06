Visoka temperatura u trudnoći: Kako ju najlakše skinuti i kada se obratiti liječniku?

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Temperatura u trudnoći, kada prijeđe 37,7 stupnjeva i ako dugo traje, može biti rizična za plod, posebno u počecima trudnoće.

Temperatura u trudnoći skida se kao i uobičajena temperatura, ali je važno obratiti se liječniku zbog lijekova koje trudnice ne smiju konzumirati.

Povišena tjelesna temperatura: Uzrok, simptomi i što učiniti kad ju imaju djeca?

Baš kao i kod osoba koje nisu trudne, povišenom temperaturom smatra se tjelesna temperatura iznad 37,7 stupnjeva, a temperatura koja prijeđe 38 i 39 stupnjeva smatra se visokom i vrlo visokom temperaturom.

Iako je temperatura kod svake osobe razlog za zabrinutost, temperatura u trudnoći sa sobom nosi još veći rizik jer, ako je visoka i dugotrajna, može izazvati komplikacije i naštetiti plodu, osobito u prvom tromjesečju.

Što uzrokuje temperaturu u trudnoći?

Temperatura je znak da se tijelo bori s određenom vrstom infekcije. Najčešće se radi o urinarnim infekcijama ili respiratornim virusima, ali uzroci mogu biti i:

– gripa

– upala pluća

– upala krajnika

– gastroenteritisi (trbušni virusi)

– upala bubrega

– trovanje hranom

Uz visoku tjelesnu temperaturu u trudnoći, mogu se javiti i kratkoća daha, bolovi u leđima i kostima, trnci, zimica, ukočenost vrata, a ako je riječ o temperaturi koja je nastala zbog trovanja hranom, bit će prisutni i povraćanje te proljev.

Kako sniziti temperaturu u trudnoći?

Kao što je već navedeno, temperaturu u trudnoći je potrebno snižavati odmah, a ako se radi o blago povišenoj temperaturi, odnosno onoj koja ne prelazi 38 stupnjeva, možete ju pokušati sniziti sami i to hladnim oblozima i konzumiranjem puno tekućine poput hladne vode, nezaslađenog čaja i juhe.

Kako skinuti temperaturu prirodnim putem? Ovo je 5 najboljih starinskih trikova

Kada su u pitanju lijekovi koje trudnice smiju koristiti za snižavanje temperature, važno je naglasiti kako ne smiju uzimati aspirin ni ibuprofen već se preporuča uzeti paracetamol.

No, za konzumaciju bilo kojeg lijeka u trudnoći potrebno je savjetovati se s liječnikom kako bi on prepisao lijekove koje smatra najboljima, a on će odrediti i potrebnu količinu.

Kako temperatura u trudnoći utječe na dijete?

Temperatura se može pojaviti u svakom dijelu trudnoće i dobit će je otprilike svaka treća trudnica, a većina će ih roditi u potpunosti zdravo dijete. No, ipak valja biti oprezan.

Hematom u trudnoći: Što ga uzrokuje i kada zbog njega morate doktoru?

Temperatura u prvom tromjesečju, prvenstveno visoka i vrlo visoka, sa sobom nosi najveći rizik jer može povećati šanse da dijete bude u spektru autizma, ima zečju usnu ili rasjek u nepcu i ima srčane mane.

Visoka i dugotrajna temperatura u trudnoći, osobito u vrlo ranim stadijima, može izazvati i pobačaj. Upravo je zato važno obratiti se liječniku.

Odmah reagirajte

Temperatura iznad 37,7 stupnjeva smatra se povišenom, a iznad 38 i 39 stupnjeva smatra se visokom i vrlo visokom temperaturom. Temperatura u trudnoći smatra se rizikom za plod posebno u prvom tromjesečju, a može uzrokovati i spontani pobačaj.

Čim primijetite znakove temperature, počnite ju skidati te se obratite liječniku koji će vam savjetovati daljnje liječenje te lijekove koji se u trudnoći smiju koristiti.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.