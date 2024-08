Treba li dopustiti gostima da ostanu u cipelama ili se trebaju izuti?

Podijeli :

Mnogi nisu sigurni trebaju li ostati u cipelama ili se trebaju izuti kada idu u goste. No, ako se ne izujete to bi sa sobom moglo donijeti određene probleme.

Nošenje cipela u tuđem domu može imati negativne posljedice na zdravlje ukućana jer cipele sa sobom unose prljavštinu i bakterije, što je posebno opasno za djecu koja se vole igrati na podu. U nastavku saznajte koje su sve zdravstvene opasnosti nošenja cipela u kući te kako smanjiti njihov rizik, piše Centar zdravlja.

Koje bakterije cipele unose u dom?

Jedna studija Sveučilišta u Arizoni otkrila je mnoge štetne bakterije na unutarnjoj i vanjskoj strani cipela. Među pronađenim bakterijama bila je Escherichia coli, koja može uzrokovati infekcije crijeva i urinarnog trakta, meningitis i proljev.

Sveukupno, bakterije su otkrivene na vanjskoj strani 96 % cipela. Osim toga, studija je otkrila još nekoliko drugih štetnih sojeva bakterija, uključujući Klebsiella pneumoniju, bakteriju koja uzrokuje upalu pluća i Serratia ficariju, koja može uzrokovati razne infekcije.

Posotoji li opasnost za zdravlje ukućana?

Stručnjaci ističu da sve te klice nisu problem sve dok netko ne dođe izravno u kontakt s donjim dijelom cipele ili s podom. Ako osobi klice dođu na ruku pa rukama dodirne oči, nos ili usta, tada je veća šansa da će se razboljeti.

Međutim, onima koji redovito čiste podove (ili koji nemaju djecu koja pužu) nošenje cipela u domu ne mora predstavljati veliki problem.

Kada bakterije postaju problem?

Nošenje cipela u kući postaje problem kada ukućani ne brišu podove redovito. Bakterije ne ostaju samo na podu, već se lijepe za čestice prašine, a ako osoba ili kućni ljubimac digne prašinu s poda, čestice prožete bakterijama se mogu proširiti po zraku, gdje ih ukućani mogu progutati ili udahnuti.

Osim toga, bakterije i virusi ne umiru brzo. Bakterije mogu preživjeti do nekoliko tjedana, a virusi čak do nekoliko mjeseci.

Što učiniti u vezi toga?

U slučaju da gosti ne skidaju cipele prije ulaska u kuću, važno je nakon njihova odlaska pobrisati podove ili usisati tepihe.

Čišćenje tepiha će biti teže jer se on ne može dezinficirati, no manja je vjerojatnost da će se klice prenijeti zrakom na čestice prašine ako su zarobljene u tepisima. Podove s tvrdim površinama je lakše čistiti, no negativna strana je što se klice s njih lakše šire po zraku.

Kako smanjiti rizik?

Podovi se trebaju redovito brisati, a tepisi usisavati jednom tjedno. Najbolje je koristiti dezinficijens jer on ubija i viruse i bakterije. Sredstvo za dezinfekciju ubija samo bakterije tako da je dezinficijens bolja opcija.

Također, dobro je koristiti sredstva za čišćenje cipela jer ne samo da će cipele izgledati ljepše, nego će manje prljati podove.

Sve u svemu, stručnjaci predlažu da izuvate svoje cipele u gostima. To je najbolje napraviti na ulaznim vratima kako se klice ne bi raznosile po kući.

