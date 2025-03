U koliko sati treba popiti prvu jutarnju kavu? Znanstvenici imaju odgovor

Podijeli :

Ranoranioci koji posežu za kavom čim otvore oči možda griješe. Dr. Nina Rzechorzek sa Sveučilišta Cambridge upozorava da jutarnji unos kofeina može biti "beskoristan" te savjetuje odgađanje prve šalice.

Naše tijelo prirodno proizvodi kortizol, hormon koji nas budi, a ispijanje kave odmah nakon buđenja može poremetiti tu ravnotežu, piše Express.

Dr. Rzechorzek objašnjava da kava dodatno podiže razinu kortizola, što dovodi do “beskorisnog povećanja budnosti” i povećanja tolerancije na kofein – što može dovesti do ovisnosti. Kako biste maksimalno iskoristili kavu, stručnjaci preporučuju da pričekate barem sat vremena nakon buđenja. Iako znanstvena istraživanja o idealnom vremenu za ispijanje kave nisu uvjerljiva, neki dokazi upućuju na to da malo strpljenja može poboljšati njezine učinke.

U intervjuu za The Times, Dr. Rzechorzek je primijetila: “Neki dokazi upućuju na to da čekanje sat vremena prije prve šalice može biti korisno.” Ona se slaže sa stručnjakom za spavanje Rekom Issapom, koji je ranije rekao za BristolLive da odgađanje konzumacije kave omogućuje bolju regulaciju energije tijekom dana. “Iako mnogi ljudi posežu za kavom čim se probude, idealno je pričekati barem sat vremena da stvarno osjete njezine dobrobiti”, rekao je.

Studija iz 2008. pokazala je da dnevni unos kofeina može smanjiti prirodni odgovor kortizola kod zdravih mladih odraslih osoba. S druge strane, istraživanje sugerira da bi kava mogla imati protuupalne prednosti, a studija u European Heart Journalu čak je povezala vrijeme konzumacije kave s dužim životnim vijekom.

Međutim, istraživanje objavljeno u British Journal of Nutrition upozorava da crna kava ujutro može negativno utjecati na kontrolu šećera u krvi tijekom dana. “Nakon lošeg sna, stimulativne dobrobiti kave moraju biti u ravnoteži s potencijalnim učinkom na razinu glukoze”, kaže se u izvješću.

Prema NHS-u, kofein bismo trebali konzumirati umjereno jer neki ljudi na njega reagiraju osjetljivije od drugih. Također, trudnicama se ne preporučuje unos više od 200 mg kofeina dnevno jer može povećati rizik od pobačaja ili niske porođajne težine djeteta.

Zaključak? Ako želite izvući maksimum iz jutarnje kave, pričekajte još malo – tijelo će vam biti zahvalno!

