Uzroci nadutosti koji nisu povezani s hranom

Nadutost je uzrokovana nakupljanjem plinova u probavnom traktu. Obično je popraćena neugodom ili boli u stomaku, a može biti povezana i s podrigivanjem. No, nije hrana uvijek glavni uzrok ove neugodne pojave.

Gastroenterologinja Monica S. Borka navodi da nadutost može biti uzrokovana nizom faktora koji su povezani s vašim fizičkim, ali i psihičkim zdravljem.

Stres

Vaš probavni sistem je u stalnoj komunikaciji s vašim mozgom. Tako stres i tjeskoba koji uzrokuju oslobađanje hormona stresa kortizola u tijelu, mogu pridonijeti nadutosti, prenosi Klix.ba.

Lijekovi

Neki lijekovi mogu poremetiti bakterijsku ravnotežu u vašim crijevima, uzrokovati zadržavanje tekućine, promijeniti funkciju probave ili uzrokovati oštećenje probavnog sistema ako se uzimaju dugoročno.

Prema istraživanju iz 2016. godine objavljenom u Scandinavian Journal of Pain, pojedini lijekovi protiv bolova obično uzrokuju zatvor koji dovodi do nadutosti. Iznenađujuće, dodaci poput multivitamina ili dodataka željeza također mogu to učiniti, kaže ona.

Problem s crijevima

Divertikuloza je stanje u kojem se pojavljuju male izbočine u debelom crijevu, a vjeruje se da je jedan od uzroka prehrana bez vlakana. No, ako su te vrećice inficirane, onda se to zove divertikulitis, a jedan od simptoma može biti nadutost. Iako se tradicionalno pojavljuje kod starijih osoba, neka istraživanja pokazuju da je i mnogo mlađih ljudi pogođeno njime.

Infekcija

Infekcije mokraćnog sistema ili infekcija želuca bakterijom H. pylori također mogu izazvati nadutost. Osim nadutosti, bakterijska infekcija također može uzrokovati mučninu, podrigivanje i bol ili peckanje u trbuhu.

Menstruacija

Nisu samo grčevi i glavobolje ono što menstruaciju čini potencijalno nepodnošljivom. Zahvaljujući fluktuacijama hormona estrogena i progesterona, mogli biste primijetiti da ste neposredno prije i tijekom menstruacije naduti.

