Važna obavijest Applea: Odmah provjerite postavke svog uređaja

Svatko tko ima iPhone u džepu bilo bi mudro da ode u izbornik Postavke i preuzme najnovije ažuriranje iOS-a što je prije moguće. Apple je upravo objavio važan iOS 18.1.1. softverski popravak za svoje popularne pametne telefone i poziva sve korisnike da ga odmah preuzmu i instaliraju.

“iOS 18.1.1. Ovo ažuriranje pruža važne sigurnosne popravke i preporučuje se svim korisnicima”, potvrdio je američki tehnološki div.

Zašto morate poduzeti ove hitne mjere?

Ažuriranje ispravlja dvije greške koje bi mogle omogućiti napadačima daljinsko kompromitiranje korisničkog uređaja. To u osnovi znači da bi cyber prevarant mogao pristupiti stvarima bez potrebe za fizičkim pristupom vašim Apple gadgetima. Ako to nije dovoljno zabrinjavajuće, jedan od razloga zašto je ovo ažuriranje tako brzo objavljeno jest to što se smatra da hakeri već koriste grešku za napad na određene uređaje u divljini – to je nešto što se zove napad nultog dana.

Trenutačno su se ta hakiranja dogodila samo putem Mac uređaja koji pokreću Intelove procesore, ali Apple očito želi očuvati sve svoje proizvode sigurnima, zbog čega je greška ispravljena i na iPhoneima i iPadima.

“Apple je svjestan izvješća da je ovaj problem možda aktivno iskorišten na Mac sustavima temeljenim na Intelu”, dodao je američki tehnološki div.

Da biste bili sigurni da koristite iOS 18.1.1 jednostavno idite na Postavke > Općenito > Ažuriranje softvera, odnosno na engleskom: Settings > General > Software Update. Ovdje biste trebali vidjeti opciju za preuzimanje i instalaciju iOS-a 18.1.1.

Datoteka je veličine oko 500 MB pa provjerite imate li dovoljno podataka ako preuzimate izvan Wi-Fi mreže. Vaš će se iPhone također možda trebati ponovno pokrenuti nakon instalacije pa nemojte pritisnuti gumb za preuzimanje ako čekate važan poziv ili poruku.

“Appleov iOS 18.1.1 i iPadOS 18.1.1 uključuju dva važna sigurnosna popravka za bugove koji bi mogli omogućiti napadačima da daljinski ugroze korisnički uređaj. Iako je Apple upozorio da se ranjivosti, također prisutne u macOS-u, mogu aktivno iskorištavati na sustavima temeljenim na Intelu, preporučujemo ažuriranje svakog uređaja koji je u opasnosti.

Popravci koje je pružio Apple uvode jače provjere za otkrivanje i sprječavanje zlonamjernih aktivnosti, kao i poboljšanje načina na koji uređaji upravljaju i prate podatke tijekom pregledavanja weba. S obzirom na to da napadači potencijalno iskorištavaju obje ranjivosti, ključno je da korisnici i mobilne organizacije primjenjuju najnovije zakrpe čim budu u mogućnosti”, kazao je Michael Covington, potpredsjednik strategije u sigurnosnoj tvrtki Jamf.

