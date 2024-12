Veterinar podijelio pet savjeta uz koje će vam mačka biti zdrava i sretna

Podijeli :

Pexels/Ilustracija

Što više učimo o mačkama, to više shvaćamo da su one složeni pojedinci s jedinstvenim osobnostima i preferencijama, sposobne za učenje. Od razumijevanja njihovog jezika do brige za njihovu sigurnost i zdravlje, evo znanstveno utemeljenih savjeta za poboljšanje života vaših mačjih sustanara.

1. Obratite pozornost na govor tijela

Mačke komuniciraju s ljudima putem govora tijela i vokalizacije.

Iako mačke mjauču kako bi komunicirale s ljudima, a njihov mijau mijenja se ovisno o situaciji, ljudi često teško razumiju što znače, piše Science Alert.

No, govor tijela mačke može se bolje pročitati.

Primjerice, polagano treptanje obično ukazuje na pozitivno emocionalno stanje.

Nesretne mačke, koje ne žele interakciju mogu se ukočiti, udaljiti, spljoštiti uši, siktati ili, u krajnjem slučaju, ogrebati ili ugristi.

Najbolje je dopustiti mački da vam priđe pod vlastitim uvjetima, umjesto da forsirate interakciju.

Ako vam priđe s podignutim repom, pokazuje prijateljsku naklonost, dok rep koji se maše s jedne strane na drugu signalizira iritaciju.

Mačkama uvijek treba pružiti mogućnost da odbiju interakciju.

Ako niste sigurni, testirajte – prestanite ih maziti.

Ako se udalje, nisu zainteresirane, ako trljaju glavu o vas, žele nastaviti.

2. Osigurajte zdrav okoliš

Američko udruženje veterinarskih stručnjaka za mačke identificiralo je pet ključnih elemenata zdravog okruženja za mačke:

– Sigurno mjesto za povlačenje kad su uplašene.

– Odvojeni resursi poput hrane, vode, pijeska, grebalica, mjesta za igru te za odmor i spavanje.

– Mogućnost igre i simulacije lova, primjerice igračkama na štapu.

– Pozitivne, dosljedne i predvidljive interakcije s ljudima, uz poštivanje mačjeg izbora o vrsti i intenzitetu interakcije.

– Poštivanje osjetila mačke izbjegavanjem neugodnih podražaja (jakih mirisa i glasnih zvukova) te osiguravanjem ugodnih stimulacija.

Ako primjerice primijetite da su hrana i voda preblizu pijesku, odmah možete poboljšati mačji okoliš razdvajanjem tih resursa.

3. Redovito čistite pijesak!

Iako vam se čišćenje mačjeg pijeska možda čini kao naporan posao, za mačku je čistoća pijeska izuzetno važna.

Mačke preferiraju čisti pijesak, čak i ako su jedine u kućanstvu.

Prljav pijesak može povećati rizik od urinarnih problema, koji mogu biti opasni po život.

Ako mijenjate vrstu pijeska, učinite to postupno kako bi se mačka navikla.

4. Prepoznajte znakove napetosti među mačkama

Ako imate više mačaka, napetost među njima često se zanemaruje jer ne uključuje uvijek fizičke sukobe.

Znakovi mogu uključivati dugotrajno zurenje ili blokiranje resursa poput pijeska ili prolaza kroz vrata.

Ova napetost može uzrokovati kronični strah, anksioznost i bolesti povezane sa stresom.

Neke mačke radije žive same, a ako imaju pozitivnu interakciju s ljudima, vjerojatno im neće nedostajati društvo drugih mačaka.

5. Osigurajte sigurnost mačke i drugih životinja

Povijesno gledano, mačke su služile za zaštitu zaliha žitarica od glodavaca.

Danas se odgovorno vlasništvo nad mačkama mijenja.

Velik broj vlasnika drži mačke isključivo u kući, osobito noću, kako bi ih zaštitili od rizika poput sukoba s drugim mačkama, zaraznih bolesti, nesreća i ozljeda u prometu.

No, mačke koje su stalno u zatvorenom mogu pokazivati problematična ponašanja.

Kako biste omogućili siguran izlazak, razmotrite opcije poput nadzornih šetnji na uzici, boravka u ograđenom prostoru ili korištenja mačjih tunela.

Mačke se također mogu trenirati kako bi se smanjio stres prilikom odlaska veterinaru.

S pomoću nagrada, mačke mogu naučiti povezivati transporter s pozitivnim iskustvima, što će olakšati odlaske iz kuće.

Zaključak

Mačke su inteligentne i sposobne za učenje. Poštujte njihove potrebe, pružite im izbor i potrudite se razumjeti njihov svijet iz njihove perspektive.

Vaša mačka bit će sretnija zbog toga.

