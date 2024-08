VIDEO / Evo kako kuhati tursku kavu da uvijek bude savršeno kremasta

Podijeli :

Ako ste se ikada pitali kako u džezvi skuhati savršeno kremastu tursku kavu, sada možete u videu pogledati točno kako se to radi. Pratite upute i uživajte u okusu.

Korisnica TikToka Petra Alpeza pokazala je u videu kako skuhati savršeno kremastu tursku kavu. Kaže kako ju na taj način pravi cijela njezina obitelj te se kune kako na ovaj način uvijek ispadne savršeno.

Koja kava je zdravija – turska ili filter?

“Ovako je pravi moja cijela obitelj, ne znam kako se originalno pravi, ali na ovaj način mi kava bude daleko najukusnija! Baba i mama mi i dalje prave najbolju kavu, sve je do ruke”, napisala je uz objavljeni video u kojem je objasnila cijeli postupak.

Ona tursku kavu u džezvi radi s 3 žličice kave i 2 žličice eritrita, šećernog alkohola koji se koristi kao zamjena za šećer i ima nula kalorija.

Prvo se kava malo zagrije u suhoj džezvi pa kad zamiriše, lagano se dodaje vruća voda miješajući. Kava ne smije kuhati, već se mora dignuti (pogledajte u videu kako) i to do vrha džezve jer će inače ispasti prerijetka. To se ponovi nekoliko puta, a na samom kraju doda se još malo vruće vode. Kavu tada treba pustiti da se slegne i spremna je za posluživanje.

