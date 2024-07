VIDEO / Grace Jones (76) oduševila koncertom: Popela se na ramena zaštitara

Podijeli :

Josip Regovic/PIXSELL

Američka pjevačica Grace Jones (76) u četvrtak je nastupila u Zagrebu na stadionu Šalata.

Prilikom dolaska na pozornicu publika ju je pozdravila gromoglasnim pljeskom. Pozdravila je okupljene, a potom izvela hit Nightclubbing.

Scenski nastup Grace Jones kojim je oduševila mnogobrojnu publiku na zagrebačkoj Šalati bio je jednom riječju – bombastičan. Karakteristično za ovu planetarno poznatu pjevačicu, autoricu i modela.

Na pozornicu je u jednom trenutku donijela i hulahop kojeg je vrtjela 10 minuta.

U jednom trenutku, popela se i na ramena zaštitara i na njima izvela dio jedne od svojih napopularnijih pjesama – Pull Up To The Bumper.

Snimku je objavila Ida Prester, frontwoman Lollobrigide i influencerica na svom Instagram profilu:

“Ovaj video @gracejonesofficial u sexy kostimu na ramenima Securityja sinoć na Šalati je sve sto vam treba za inspiraciju ovog ljeta. Samo da vas čujem, drage 40-godišnjakinje, kako kukate o starosti i nevidljivosti.

Dama ima 76 godina i održala nam je lekciju kako se živi, u svako doba, bez kompromisa, bez ispričavanja, na 100 posto.

Draga Grace, divo, legendo, zvijezdo vodiljo, poživila nam jos sto godina”, napisala je Prester na svom profilu.

Top 100 žena rock and rolla

VH1 ju je uvrstio na popis 100 najvažnijih žena rock and rolla, dok ju je Billboard uvrstio među 40 najvećih imena klupske kulture.

Počela je kao muza brojnih fotografa, a do danas je brojni glazbenici i umjetnici navode kao uzor, uključujući Lady Gagu, Rihannu, Lorde, Róisín Murphy i Nile Rodgers.

Dokumentarni film “Grace Jones: Bloodlight and Bami” kao i memoari satiričnog naziva “I’ll Never Write My Memoirs” daju intiman uvid u život ove velike glazbene i modne ikone.

