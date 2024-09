VIDEO / Poznati psiholog tvrdi da ljudi samo zbog ove stvari nikada neće biti sretni: “Morate prestati“

Podijeli :

Unsplash / Ilustracija

Richard Louis Miller, američki klinički psiholog, pisac i osnivač međunarodno priznate ustanove "Wilbur Hot Springs" u kojoj se pacijenti liječe na izvoru termalnih voda i u opuštajućem okruženju. Čest je gost televizijskih emisija i unatoč dobi od 85 godina rado koristi suvremenu tehnologiju i društvene mreže kako bi podijelio znanje koje je stekao.

Na TikToku je dao jednostavan savjet o samopomoći – recite sami sebi svakoga dana nešto lijepo i afirmativno, pronađite nešto u sebi što je pozitivno, dobro… Ili nešto dobro isplanirajte, prekinite tijek crnih misli koje vam isisavaju energiju i čine da se loše osjećate.

Ako ih ponavljate redovno, vaš mozak će informacije prihvatiti i u njih povjerovati. Ovo se osobito odnosi na starije osobe koje tako mogu uljepšati kasne godine života.

Miller kaže da ako svakoga dana sebi kažete nekoliko dobrih stvari, vaš um će u godini dana imati barem 800 takvih poticaja i vaše emocionalno stanje znatno će se popraviti, prenosi Nova.rs.

Ali, ako svaki dan govorite negativno o sebi i drugima, sve vam je crno, dodatno ‘trujete‘ mozak i vrtite se samo oko negativnih misli. Stvaraju se nove i teško je izaći iz tog kruga. Ukratko: ne volite ni sebe, ni druge.

Kako znati je li pas stvarno sretan?

Naravno, ljudi imaju i teške trenutke u životu, normalno je da tada tugujete, plačete, da ste trenutno zaokupljeni lošim mislima. Međutim, problem je ako se svaki vaš dan vrti oko negativnih misli, bilo da se odnose na druge ili na vas.

“Afirmacija je svaka misao i svaka riječ koju izgovaramo. One su potvrde nekog mišljenja ili stava. Ako živimo u umu punom negativnih misli i strahova, svijet kroz koji se krećemo sigurno je strašan i pun neprijatnosti, jer će naša temeljna uvjerenja to potvrđivati. Dobro je što te misli možemo promijeniti, a za to nam je potrebna samo naša volja i odluka. Mijenjanjem sadržaja naših misli i našeg unutrašnjeg dijaloga stvarnost poprima sasvim druge boje i kvalitete.

Istraživanja koja se bave proučavanjem toga kako pozitivno razmišljanje utječe na naš život, donijela su zaključak da se ljudi osjećaju zaista bolje uz afirmacije i da se redovno korištenje afirmacija odražava na bolje samopoštovanje, na povećani osjećaj prihvaćanja sebe i ljubavi prema sebi i drugih pozitivnih osjećaja.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Kraj ljeta? Na pomolu obilna kiša i pljuskovi, stiže i zahlađenje Znate li koji je grad u Europi najnapučeniji turistima? Nalazi se u Hrvatskoj