Iznenadila Hrvate potezom na svadbi: “Svi su bili zgroženi”

Nisu očekivali da će njihova rodbina i prijatelji imati tako negativnu reakciju.

Svi mladenci žele da njihovo vjenčanje bude posebno i savršeno. Od izbora mjesta, termina, gostiju do programa – sve mora biti baš onako kako su zamislili.

Planiranje vjenčanja može biti izuzetno stresno, kako zbog odabira mjesta tako i zbog datuma. Za pojedine datume potrebna je rezervacija i više od godinu dana unaprijed, što može izazvati brojne probleme, piše portal Zagreb.info.

Prije sedam godina Zagrepčanka Jasmina počela je planirati vjenčanje sa svojim zaručnikom, sa željom da se vjenčaju na jesen, čime bi izbjegli nesnosne ljetne vrućine. Nakon dogovora s vlasnikom popularnog zagrebačkog restorana, zajedno su sjeli i pregledali kalendar. “Bilo je rano proljeće, rekli smo mu da se želimo vjenčati na jesen, najkasnije do sredine listopada”, ispričala je Jasmina, “ali vlasnik je samo odmahnuo glavom i pokazao nam prekrižene datume, što je značilo da već su bili rezervirani.”

Nakon pregleda svih dostupnih opcija, vlasnik restorana ponudio im je termin koji je većina očito izbjegavala. “Pogledao nas je i pokazao na datum 10/13”, nastavila je Jasmina. “Bez puno razmišljanja smo gotovo jednoglasno potvrdili rezervaciju za ovaj termin.” Ali u tom trenutku ih je vlasnik restorana upozorio: “Ali petak je 13.”

“Svi su bili zgroženi, kao da smo napravili zločin, a ne organizirali vjenčanje”

Jasmina i njezin zaručnik ipak su bili odlučni da se vjenčanje održi na taj dan. No, nisu očekivali koliko će negativno reagirati rodbina i prijatelji. “Svi su bili zgroženi, kao da smo napravili zločin, a nismo organizirali svadbu”, objasnila je Jasmina. “Kada smo pozvali ljude, čuli smo bezbroj komentara, od toga da smo od početka u problemima, do toga da je to vražji datum i da nitko normalan ne bi pravio svadbu na današnji dan.

Unatoč ovim negativnim reakcijama, Jasmina i njezin zaručnik ostali su vjerni svojoj odluci. “Bili smo jako sretni, sve se dogodilo tako spontano”, rekla je. Dan vjenčanja za oboje je bio nezaboravan i s ljubavlju se sjećaju posebne energije koju je ovaj datum nosio.

Danas, šest godina nakon tog dana, Jasmina kaže da je njihova odluka više nego opravdala sva očekivanja. “Sve što se tog dana događalo, kao i ono što se događalo nakon toga, dokaz je da nije važno što kaže datum ili tradicija. Bitni smo nas dvoje i ljubav koju dijelimo.”

Jasmina i njen suprug dokazuju da nije bitan izlazak, već energija koju unesete u svoj život. I petak 13. može postati dan sreće i ljubavi ako ga prihvatite otvorena srca i ne slušate predrasude drugih.

